Tässä on Ilveksen kokoonpano illan HIFK-peliin, Jarkko Parikka yhä sivussa – Aamulehti seuraa tapahtumia

Ilves ja HIFK kohtaavat keskiviikkoiltana Nokia-areenassa. Aamulehti seuraa ottelua tässä artikkelissa.

Aamulehti

Sarjakolmonen Ilves voi nousta tänään paikallisvastustajansa Tapparan ohi miesten jääkiekkoliigassa. Vastus ei ole helppo, sillä Nokia-areenassa vierailee otteitaan kauden edetessä petrannut helsinkiläinen HIFK.

Ilves ja HIFK ovat kohdanneet kolmesti aiemmin kuluvalla kaudella miesten jääkiekkoliigan runkosarjassa. Ilves on ollut niskan päällä. Syyskuussa Ilves voitti kotiluolassaan 2–1 ja lokakuussa vieraissa 5–2.

Tammikuussa Ilves taipui Helsingissä pelatussa ottelussa voittolaukauskilpailun jälkeen 3–4.

Ilves on sarjassa kolmantena 90 pisteellä vain kahden pinnan päässä Tapparasta. HIFK on sarjassa seitsemäntenä 75 pisteellä. Matkaa suoraan pudotuspelipaikkaan eli kuuden parhaan joukkoon on kuusi pistettä.

Ilves lähtee kamppailuun kolmen ottelun voittoputkessa.