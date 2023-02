Tappara-ikoni ylsi upeaan merkkipaaluun – Teemu Selänne reagoi somessa: ”Ihan käsittämätön saavutus”

Hyökkääjä Kristian Kuusela saavutti ystävänpäivänä 1 100 pelattua runkosarjaottelua miesten jääkiekkoliigassa.

Kristian Kuusela on pelannut syksystä 2013 asti Tapparassa lukuun ottamatta yhden kauden pistoa KHL:ssä.

Aamulehti

Ystävänpäivänä juhlittiin pitkäaikaista Tappara-hyökkääjää Kristian Kuuselaa, joka sai SaiPaa vastaan täyteen 1 100 runkosarjaottelua miesten jääkiekkoliigassa. Kuusela on vasta toinen pelaaja, joka ylitti kyseisen rajapyykin sarjassa. Edellä on vain uransa jo lopettanut puolustaja Jan Latvala, joka pelasi 1 230 runkosarjapeliä.

Kuuselan huikean uran huomioi myös jääkiekkolegenda Teemu Selänne Twitterissä. Selänne kommentoi tamperelaisen urheilutoimittajan Tommi Seppälän twiittejä, joista ensimmäisessä Seppälä nosti esiin faktoja Kuuselan urasta: ”Kuuselalla on aika lailla yhtä monta pistettä kuin Raipella on pelejä. Siitä perspektiiviä.” Selänne vastasi kolmen aplodi-emojin kera twiittiin: ”On kova.”

Kuusela on tehnyt pelaamissaan runkosarjaotteluissa 736 pistettä. Raimo Helminen, johon Seppälä twiitillään viittasi, pelasi liigassa 751 runkosarjapeliä, kaikki Ilveksessä.

Selänne itse pelasi NHL:ssä 1 451 runkosarjaottelua.

Keskustelu jatkui, kun Seppälä korosti Kuuselan uran pituutta: ”Kun miettii, miten kova 1 000 peliä on änärissä, missä se 82 peliä vuoteen, niin täällä kuitenkin runkosarjassa pelattu hänen (Kuusela) aikanaan 56/60 peliä kaudessa. On siinä tullut Raumat ja Porit nähtyä pariin kertaan.” Selänne komppasi tätä: ”Ihan käsittämätön saavutus. Tiedän, kuinka paljon se vaatii, hattu pois päästä. Respect.”

Liiga kertoi omassa artikkelissaan useita Kuuselan uraan liittyviä faktoja. Kuusela on muun muassa tehnyt neljänneksi eniten pisteitä liigan runkosarjassa. Vähintään 30 pisteen kausia Tappara-ikoni on pelannut yhtä monta kuin toinen seuralegenda Janne Ojanen. Molemmilla kyseisiä kausia on 15, kellään ei ole historiassa enempää.

Tapparan pelit jatkuvat torstaina vieraspelillä sarjakärki Lukkoa vastaan. Tämän jälkeen kirvesrinnat pelaa toista kautta putkeen CHL:n finaalissa, kun joukkue kohtaa lauantaina Luulajan Ruotsissa kello 17.20 Suomen aikaa.

Kuusela täyttää finaalia seuraavana päivänä 40 vuotta.