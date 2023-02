Jääkiekon siirtomarkkinat tulikuumina: Mitä tekevät Tappara ja Ilves? – Urheilupomot kertovat toisen tamperelaisen olevan toista aktiivisempi

Tappara hankki sunnuntaina Niko Hovisen maalinsa suulle. Tamperelaisseurat tarkkailevat tiiviisti siirtomarkkinoita ennen keskiviikkoillan siirtotakarajaa.

Miesten jääkiekkoliigassa eletään kauden vaiheikkaimpia päiviä, sillä liigan siirtotakaraja koittaa ensi keskiviikkona kello 23.59. Sunnuntain ja maanantain aikana muun muassa Vaasan Sport on jatkanut kiihtyvään tahtiin tyhjennysmyyntiään, Kärpät kertoi hyökkääjälupaus Tuukka Tieksolan palaavan Ouluun Pohjois-Amerikasta ja Ässät julkisti Tapparassa viime viikolla torjuneen RoKi-veskari Cody Porterin pelaavan loppukauden Porissa.

Aamulehti tavoitti maanantaina aamupäivällä Tapparan urheilujohtajan Antti Tuomenoksan ja Ilveksen kollegan Timo Koskelan. Kysyimme heiltä, miten heidän joukkueensa lähestyvät siirtotakarajan loppuhetkiä. Kumpikin joukkue tarkkailee markkinoiden tilannetta, mutta Tappara on paikalliskilpailijoista aavistuksen aktiivisempana liikkeellä.

Jesper Ahlrothin (oik.) kaltaiset nuoret puolustajat pönkittävät Tappara-pakiston tilannetta.

Tappara tiedotti sunnuntaina tehneensä loppukauden sopimuksen Sportista saapuvan kokeneen maalivahdin Niko Hovisen kanssa. Toiseen suuntaan, kohti Vaasaa, matkasi Viljami Nieminen, jonka sopimus Tapparaan purettiin. Porterin tavoin viime viikolla Tapparassa lainasopimuksella pirteästi hikoillut Konsta Kapanen puolestaan on HPK:n mies loppukauden ajan, eikä näin ollen jatka kirvesrinnoissa.

”[Vilho] Heikkisellä on loukkaantuminen, joka on sen tyyppinen, että emme tiedä, koska hän palaa. Meidän oli pakko reagoida. Mielestäni saimme juuri sen kaverin, jonka eniten halusimme. Koen, että onnistuimme tiukassa markkinassa”, Tuomenoksa kuvailee Hovisen hankintaa.

Tapparan maalivahtiosasto on siis kunnossa. Tuomenoksan mukaan Tappara hakee puolustajavahvistusta.

”Pakkoa ei ole, meillä on hyvä pakisto ja [Jesper] Ahlroth sekä [Kasper] Kulonummi ovat esiintyneet edukseen. Jos kuvailen puolustajamarkkinaa sanalla haastava, sanon kiltisti. Jos katsoo viime viikkojen siirtoja, niin siellä on ollut yllätyksiä – Suomesta ulospäinkin. Meillä on tietty puolustajan profiili mielessä, mutta liian ronkeliksi ei kannata ryhtyä”, Tuomenoksa avaa.

Oliko Tappara kiinnostunut sunnuntaina Sportista Rauman Lukkoon siirtyneestä Shaun Heshkasta?

”En lähde kommentoimaan nimitasolla.”

Hyökkäyksessä Tapparalla on riittävästi tasoa ja laajuutta, Tuomenoksa kuvailee. Aktiivisesti Tappara ei sinne vahvistuksia hae, mutta kirvespomo muistuttaa, että paljon voi tapahtua ennen päivän vaihtumista torstaiksi.

”Esimerkiksi [Oskari] Luoto pelasi muutaman pelin erittäin hyvin”, Tuomenoksa kehui.

Jarno Koskiranta (oik.) liittyi Ilvekseen tammikuussa.

Ilveksen kokoonpano puolestaan ei ole muuttunut siirtomielessä sitten tammikuun, jolloin Ilves hankki sentterikonkari Jarno Koskirannan SaiPasta ja ruotsalaispuolustaja Filip Westerlundin paikkaamaan loppukauden loukkaantumisen vuoksi huilaavaa Kevin Czuczmania. Hyökkääjälupaus Emil Järventie lainattiin SaiPaan, kulttiraataja Panu Mieho siirtyi Ruotsiin Timrå IK:n joukkueeseen.

”Meillä on hyvä tilanne. Lähestyimme koko kautta varmasti eri kulmasta kuin muutama muu seura. Lähdimme kauteen ylibuukatulla joukkueella. Tarkkailemme ja katselemme, mutta tilanteemme on rauhallinen”, Koskela kuvailee Ilveksen lähestymistapaa tuleviin päiviin.

”Halusimme tehdä siirrot ajoissa, jotta emme joudu viime hetkien härdelliin. Jotta tekisimme jonkun uuden liikkeen, sen pitäisi palvella joukkueen hierarkiaa ja tulevaisuutta. Tällä siirtohärdellillä ei kannata rikkoa joukkueen hierarkiaa ja kemiaa. Olemme rakentaneet joukkuetta tosi kärsivällisesti. Emme tee mitään hätiköityä nytkään. Antaa muiden tankata.”

Koskelakin muistuttaa siirtotakarajan lainalaisuuksista. Vaikka joukkue ei etsisi raivoisasti uusia pelaajia, mitä tahansa voi sattua ennen kuin takaraja on ylitetty. Ilveksellä on esimerkiksi kaksi ottelua pelattavanaan ennen keskiviikon päättymistä. Lisäloukkaantumiset saattavat muuttaa tilannetta nopeastikin.

Ilveksellä on tällä hetkellä useita poissaoloja, mutta toista Czuczmanin kaltaista pitkää loukkaantumista, johon olisi reagoitava Westerlundin kaltaisella hankinnalla, ei ole käsillä. Koskelan mukaan kaikkien poissaolijoiden pitäisi päästä takaisin kaukaloon viimeistään pudotuspeleissä.

Miesten jääkiekkoliigan pudotuspelit käynnistyvät maaliskuun puolivälissä.