Tappara kohtaa illan ainoassa miesten jääkiekkoliigan ottelussa JYPin. Aamulehti seuraa Nokia-areenassa kello 17 alkavaa ottelua.

Lauantaina Nokia-areenassa pelataan Tapparan ja JYPin välinen liigaottelu, joka alun perin oli tarkoitus pelata vasta viikon päästä. Ottelusiirto tuli kuitenkin ajankohtaiseksi Tapparan selvittyä CHL-finaaliin, joka on juuri tuona lauantaina 18. helmikuuta.

Kuten kauden aikana on jo monesti ehditty todeta, vierasjoukkue JYPiä valmentavat Jukka Rautakorpi ja Ville Nieminen. Nimekkäästä valmennustiimistä huolimatta joukkueen kausi on vääjäämättä päättymässä runkosarjaan, sillä parhaillaan JYP on toiseksi viimeisenä.

Kakkossijalla majaileva Tappara saa sairastuvalta kehiin yhden pelaajan, kun Ben Thomas palaa puolustukseen. Poissaolijoiden lista on silti edelleen mittava.

