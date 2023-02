Tappara-hyökkääjä siirtyy HPK:n riveihin

Jere Henriksson jatkaa uraansa Hämeenlinnassa.

Aamulehti

Tapparassa miesten jääkiekkoliigaa kuluneen kauden pelannut Jere Henriksson on jatkossa hämeenlinnalaisen HPK:n pelaaja.

21-vuotias hyökkääjä ehti jo pelata kolme ottelua HPK:ssa lainassa Tapparasta. Lainaa on jatkettu loppukauden ajaksi. Lisäksi Henriksson solmi HPK:n kanssa sopimuksen kaudesta 2023–2024, HPK tiedotti maanantaina.

Henriksson voitti Tapparassa viime kaudella Suomen mestaruuden ja pelasi Tapparassa kaikkiaan kolmella kaudella. Tällä kaudella hän teki Tapparassa runkosarjassa 28 ottelussa tehot 3+5=8. HPK:ssa hän ehti jo antaa yhden maalisyötön kolmessa ottelussa.

”On hienoa, että Jere halusi tulla HPK:hon ja sitoutua meille myös ensi kaudeksi. Saamme Jerestä tärkeää vahvistusta loppukauden koviin otteluihin kevättä ajatellen. Hän on erittäin motivoitunut tekemään töitä kehittyäkseen pelaajana, joka on meille erittäin tärkeätä tulevaisuutta ajatellen. Jere omaa monipuoliset kiekolliset taidot ja hänellä on potentiaalia ottaa tulevaisuudessa isompi rooli joukkueessa”, HPK:n toimitusjohtaja Antti Toivanen kommentoi tiedotteessa.

Tappara kohtaa maanantaina kiekkoliigan kärkipelissä Rauman Lukon. Aamulehti seuraa ottelua täällä.