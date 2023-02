Jääkiekon Mestarien liigan finaalin lipunmyynnistä tuli farssi: Tappara-faneille myytiin ensin lippuja vääriin paikkoihin ja liput mitätöitiin

Jääkiekon Mestarien liigan finaaliin Tappara-kannattajille myytiin lippuja kotijoukkueen fanikatsomoon. Tapparalle lipputilanne on haastava, sillä vierasjoukkueena sillä ei ole mahdollisuutta puuttua lipunmyyntiin. Tilannetta selvitetään.

Jääkiekon Mestarien liiga huipentuu 18. helmikuuta pelattavaan finaaliin Tapparan ja ruotsalaisen Luulajan välillä. Finaali pelataan Luulajassa. Ottelun lipunmyynnistä on syntynyt erikoinen sotku.

Tapparan kannattajia oli jo ehtinyt ostaa lippuja finaaliin. Nyt lippuja on kuitenkin mitätöity, sillä lippuja oli myyty Luulajan fanikatsomon alueelle.

”Yleisessä lipunmyynnissä on tapahtunut ilmeisemmin ongelma. Siellä on pystynyt ostamaan lipun kotijoukkueen fanikatsomoon, mikä on turvallisuussyistä vain kotijoukkueen faneille eikä mahdollinen Tapparan kannattajille”, tilannetta avaa Tapparan kehitys- ja tapahtumajohtaja Aki Hautamäki Aamulehdelle.

CHL viestitti Twitterissä, että väärinymmärryksen vuoksi Tappara-faneille on myyty lippuja väärään paikkaan. Vieraskannattajille ei ole CHL:n turvamääräyksien mukaan mahdollista myydä lippuja kotijoukkueen fanikatsomoon.

Nyt siis selvitetään, mitä tapahtuu niille lipuille, jotka Tappara-fanit ovat ostaneet Luulajan fanikatsomosta ja korvataanko ne lipuilla muualta päin katsomoa. Luulajan kotisivujen mukaan ottelu on loppuunmyyty.

Tapparan Hautamäki harmittelee tilannetta. Asia selvisi jo heti perjantaina, kun yleinen lipunmyynti finaaliin aukesi. Lipunmyynti on kotijoukkueen vastuulla, ja Tappara on voinut olla vain aktiivisesti yhteydessä Luulajaan ja CHL:ään, jotta homma selviäisi. Kaksi tuntia lipunmyynnin aukeamisen jälkeen Tapparasta oltiin ensi kertaa kontaktissa ongelmasta.

”Luulaja kotijoukkueena vastaa koko prosessista. Tämä on meille tosi hankala tilanne. Olemme täysin turistina ja autamme faneja parhaan mukaan”, Hautamäki lupaa.

Hän kertoo, että Tapparan yhteydenottojen myötä tilanteelle on alettu tekemään toimenpiteitä. Tapparalla ei ole kuitenkaan vielä tietoa, miten homma ratkaistaan.

”Olemme esittäneet vaatimukset ja näyttää, että jotain tapahtuu. Mitään ei voida kuitenkaan luvata, ennen kuin nähdään, että näin on tapahtunut.”

Voiko siis väärään paikkaan lipun ostanut Tappara-kannattaja jäädä ilman lippua finaaliin?

”Luotan ja uskon, mutta en voi luvata, että CHL ja Luulaja löytävät yhdessä ratkaisun, että kaikki areenalle lipun hankkineet pääsisivät finaalia katsomaan”, Hautamäki toteaa.

Tapparassa ei tiedetä, kuinka moni tamperelaisseuran kannattaja oli ehtinyt ostaa lipun väärään paikkaan. Tappara on määrää CHL:ltä kysynyt, mutta ei ole saanut tietoa.

CHL:n sääntöjen mukaan vierasjoukkueelle on annettava kymmenen prosenttia lippuja finaalin katsojakapasiteetista. Se tarkoittaa, että Tappara sai omaan myyntiinsä 550 lippua, jotka ovat jo kaikki menneet.

Hautamäki kertoo, että Tapparan järjestämälle kumppanimatkalle meni 150 lippua ja Tappara Fan Clubin matkalle 200. Loput Tapparan kiintiön liput menivät kausikorttilaisille.

”Ne menivät välittömästi, eli meille ei valitettavasti ole lippuja enempää.”

Aamulehti ei ole tavoittanut CHL:ää kommentoimaan tilannetta. CHL kommentoi Twitterissä, että ”antakaa meille aikaa selvittää tämä”.

Mikä? CHL-finaali Jääkiekon Mestarien liigan eli CHL:n finaalissa kohtaavat Tappara ja ruotsalainen Luulaja. Finaali pelataan Luulajan kotikentällä Ruotsissa 18. helmikuuta kello 17.20 alkaen Suomen aikaa. Tappara pudotti pudotuspeleissä EV Zugin, Röglen ja Davosin. Luulaja pudotti Frölundan, Jukurit ja Wolfsburgin. Tappara pelasi viime kaudella myös finaalissa, silloin ruotsalainen Rögle oli parempi ja voitti mestaruuden.

Päivitetty 6.2.2023 kello 18.13 tieto, että CHL-finaali on Luulajan kotisivujen mukaan loppuunmyyty.