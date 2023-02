Ilves matkaa Hämeenlinnaan takanaan yli 155 minuutin maaliton putki. Aamulehti seuraa ottelua kello 18.30 alkaen.

Hämeenlinnan kiekkoillassa HPK:n ja Ilveksen kohtaamisessa on yksi suuri kysymys: miten onnistuu vierailta maalinteko.

Hyökkäyksensä kanssa pahasti tuskaillut Ilves on pelannut nyt runsaat 155 minuuttia tekemättä maaliakaan. Kuluvan kauden pisin putki, HIFK:n lokakuinen Via Dolorosa, on enää 10 minuutin ja 55 sekunnin päässä.

Ilves saattaa tehdä avauserässä jopa seurahistoriaa. Liigadata kertoo Twitterissä, että keväällä 2003 Ilves tuskaili maalitta 168 minuuttia ja 14 sekuntia, mikä on Ilveksen pisin pätkä runkosarjassa SM-liigan historiassa.

Jos maalia ei synny, rikkoutuu tuo ennätys pelikellon näyttäessä 13:05.

Liigaennätys ei sentään ole tänään vaarassa. JYP pelasi alkuvuodesta 2005 lähes kuusi tuntia ilman maalia.

Ottelu alkaa Hämeenlinnassa tavalliseen tapaan kello 18.30. Aamulehti seuraa ottelua.

Ilveksen kokoonpano

Henrik Haapala–Petri Kontiola–Eetu Päkkilä

Eemeli Suomi–Jarno Koskiranta–Joona Ikonen

Matias Mäntykivi–Tommi Tikka–Aku Räty

Samu Bau–Balázs Sebők–Eetu Tuulola

Jarkko Parikka–Les Lancaster

Leo Lööf–Otto Latvala

Jyrki Jokipakka–Filip Westerlund

Karri Aho

Marek Langhamer (Jakub Málek)

Eetu Päkkilä saa tilaisuuden ykkösketjussa Henrik Haapalan ja Petri Kontiolan kanssa. Aiemmin oikealla laidalla viilettänyt Aku Räty on nyt kolmosketjussa.

Eemeli Suomi ja Joona Ikonen saavat ketjunsa keskelle kosolti kokemusta, kun Jarno Koskiranta nousee ykkösketjuun. Balázs Sebők vaihtaa Koskirannan kanssa paikkoja, joten unkarilainen johtaa Hämeenlinnassa nelosketjua.

Puolustuksen kärkikuusikko on ennallaan. Seiskapakiksi Tuomas Salmelan tilalle vaihtuu Karri Aho, joka on pelannut tällä kaudella aiemmin lainalla juuri HPK:ssa. Salmelan lisäksi kokoonpanosta on pudonnut Santeri Virtanen.

Maalilla jatkaa ykkösvahti Marek Langhamer.