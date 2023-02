Jori Lehterän kaukainen toive voi toteutua – näin Tapparan harjoituksissa reagoitiin Anton Levtchin saapumiseen

Pelikaverit ja päävalmentaja Jussi Tapola ottivat Anton Levtchin innostuneesti vastaan ensimmäisissä jäätreeneissä.

Miesten jääkiekkoliigan runkosarjan 2021–22 paras pistemies (26+35=61) Anton Levtchi, 27, viiletti torstaina ensimmäistä kertaa tällä kaudella Tapparan treeneissä Nokia-areenan harjoitushallissa.

Keskiviikkona Pohjois-Amerikasta palannut hyökkääjä teki harjoitteet alusta loppuun päättäväisesti ja jäi vielä hymy huulilla hetkeksi kikkailemaan jäälle, kun ohjelmoitu osuus oli päättynyt.

NHL-sopimuksen purku Floridan kanssa ja sen jälkeinen nopea paluu takaisin Suomeen ei näkynyt mitenkään Levtchin otteissa. Liike oli terävää ja syötöt löysivät mainiosti pelikaverit.

Tapparan fanit ovat perustellusti olleet tohkeissaan ”Taikurin” paluusta takaisin Kirvespaitoihin.

Jori Lehterä heitti viime kesänä paluunsa yhteydessä, että olisi ollut hienoa päästä kokeilemaan pelaamista Levtchin kanssa.

Kun Tappara-fanit ihmettelivät, miksi ei puhuttu ”Taikurin” paluusta, vaan ”Jorstista”, Lehterällä oli analyysi valmiina:

”Luulen, että tuo ”Jorsti” on valittu silloin, kun ei vielä tiedetty, että [Anton] Levtchi lähtee NHL:ään. Häntähän kutsuttiin täällä myös ’Taikuriksi’. Joku varmaan ajatteli, ettei voi olla kahta ’Taikuria’ kerrallaan yhdessä joukkueessa”, Lehterä epäili ja muistutti perään:

”Mutta minähän olen se alkuperäinen ’Taikuri’. Levtchi hoiti sen paikkaamisen tosi hyvin. Olisi voinut pelata minun laidallani ensi kaudella. Itse olisin toivonut, että olisi jatkanut Tapparassa. Hänelle kuitenkin hyvä, että teki NHL-diilin Floridaan. Kuuluu ilman muuta mennä kokeilemaan, kun paikka aukeaa.”

Jori Lehterä ja Anton Levtchi jutustelivat treenaamisen ohessa.

Nyt sellainenkin vaihtoehto varmasti jossain liigaottelussa nähdään, että Levtchi ja Lehterä ovat samaan aikaan jäällä.

Levtchin kanssa samaan ketjuun torstaina treeneissä oli sijoitettu Waltteri Merelä ja Veli-Matti Savinainen.

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola vahvisti, että kolmikko nähdään yhdessä myös perjantaina Sportia vastaan.

”Odotan Antonilta vain sitä, että hän pystyy nauttimaan pelistä ja pääsee pikkuhiljaa pelirytmiin sekä joukkueen kuvioihin taas mukaan. Riittää, kun lyö kaukaloon, mitä tällä hetkellä lähtee. Maalit ja pisteet tulevat siinä sivussa sitten ajan kanssa”, Tapola sanoi.

Tapola tietää kokemuksesta, ettei ympäristön vaihtaminen kesken kauden ja kiekkoliigaan palaaminen välttämättä ole kovimmallekaan pelimiehelle heti mitään pisteiden ilotulitusta.

”Se nähtiin viime kaudellakin, kun Savinainen tuli Jokereista – meni seitsemän peliä ennen kuin teki ensimmäisen maalinsa. Tai keväällä 2017, kun Kristian Kuusela kesken kauden KHL:stä (Habarovsk) palasi. Uusi ympäristö vaatii aina sopeutumista”, Tapola toppuuttelee nopeita sankaritekojen odottajia.

Suomen mestaruuden kannalta sekä Kuuselan että Savinaisen hankinnat olivat merkittäviä. Molemmat olivat pudotuspeleissä keväällä käänteentekeviä pelaajia.

Anton Levtchi solahti porukkaan heti.

Aina veijarimainen Lehterä arvaa jo häntä ja Levtchiä samaan kuvaan pyydettäessä, mistä on kysymys.

”Et tee sitten mitään Taikuri-juttua. Keksi jotain muuta tai en tule kuvaan”, Lehterä sanoo.

No, ei puhuta ”Taikureista”, vaan kahdesta kovasta pelimiehestä.

Mitä mieltä olet Levtchin peluusta Tapparaan?

”Loistava juttu. Kukapa ei viime kauden MVP:tä (liigapelaajien valinta) omaan porukkaansa haluaisi. On tärkeää, että meillä on hyviä pelaajia, kun on paljon pelattavaakin. Itse pelaan mielelläni vaikka joka päivä.”

”On vain hyvä, että voimme kierrättää pelaajia myös harkitusti. Ei tarvitse puhua mistään valmentajan penkityksistä, vaan järkevistä huilivuoroista, kun joku sellaista vireystilan tai vaikka jonkun pikkuvamman takia tarvitsee”, Lehterä ennakoi.

Tapola myöntää, että uuden pelaajan tulo aina haastetta joukkueen ilmapiiriin.

”Kun hierarkia muuttuu ja kilpailutilannetta tulee lisää, se muuttaa dynamiikkaa kopissa. Vasta siirtotakarajan jälkeen alkaa aina lopullinen henkisesti yhteen kasvaminen.”

”Todennäköisesti yhtenäisin joukkue voittaa tänä keväänäkin Suomen mestaruuden, koska pelilliset marginaalit ovat liigan parhailla joukkueilla niin pienet. Se on nyt meidän haasteemme, että pystymme näillä pelaajilla kasvamaan tiiviiksi yhteisöksi.”

Jussi Tapolaa hymyilytti torstaina.

Tapola luottaa, että Levtchi sulahtaa joukkueeseen sujuvasti.

”Hän tuntee meidät ja me tunnemme hänet. Uskomaton juttu, että saimme huippupelaajan ja -tyypin takaisin joukkueeseen. Samalla vähän harmittaa Antonin puolesta. Mielestäni hän olisi voinut taidoillaan luoda uran NHL:ssä ja Pohjois-Amerikassa.”

”Mutta hän itse tietää, mikä on hänelle parasta. Kuvaa hyvin hänen arvojaan, että raha tai oma glooria ei painanut valinnassa. Todella monet Euroopan huippuseurat olivat hänestä kiinnostuneita, mutta hän halusi tulla Tapparaan voittamaan joukkueen kanssa”, Tapola kehui.