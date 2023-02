Ilvekselle tärkeitä sopimuksia: Eemeli Suomi jatkaa Tampereella – kapteeni harkitsi maisemanvaihtoa

Aamulehti

Tampereen Ilves kertoi torstaina ilouutisen kannattajilleen, kun seura tiedotti kapteeni Eemeli Suomen jatkavan keltavihreissä kaksivuotisella jatkosopimuksella. Pahvi pitää Suomen näin Ilves-paidassa aina kevääseen 2025 asti.

Sääksjärveläislähtöinen Suomi, 27, on kuulunut viime vuodet miesten jääkiekkoliigan parhaisiin hyökkääjiin. Viimeisellä viidellä kaudella Suomi on jäänyt vain kerran alle 40 pisteen rajapyykin, tuolloinkin tehtyään runkosarjassa 39 pistettä.

Kuluvalla kaudella Suomi on viimeistellyt 32 otteluun pisteet 9+21=30, jolla laituri on kiekkoliigan pistepörssissä sijalla 19.

Suomi debytoi Ilveksen liigajoukkueessa kaudella 2015–16 ja on pelannut koko uransa keltavihreissä. Kaudesta 2018–19 asti Suomi on toiminut Ilveksen kapteenina. Yli 400 Ilves-ottelua pelannut Suomi on kivunnut jo Ilveksen kautta aikain runkosarjatilastoissa otteluissa sijalle 12, syötöissä sijalle 6 ja pisteissä sijalle 8.

”Mietin vähän, että olenko lähdössä johonkin muualle, mutta sitten mietin, että Ilves on hyvä homma vielä. Uudet koutsit ja näin, on tullut muutoksia. Mikäs tässä on jatkaessa?” Suomi sanaili seuran julkistusvideolla.

Lisäksi Ilves kertoi hyökkääjä Santeri Virtasen jatkavan Tampereella. Virtasen jatkosopimuksen mitta on 1+1 vuotta, eli Virtanen jatkaa Ilveksessä ainakin kevääseen 2024.

Ilves on miesten jääkiekkoliigassa toisena, vaikka se on hävinnyt kaksi viime otteluaan jäätyään maaleitta. Seuraavaksi tupsukorvat pelaavat HPK:ta vastaan perjantaina vieraissa.