Tapparan kokoonpano on uskomattoman laadukas. Päävalmentaja Jussi Tapolan tehtävänä on pitää joukkue yhtä yhtenäisenä kuin se on toistaiseksi ollut.

Aamulehti

Tappara avasi miesten jääkiekkoliigan siirtotakarajan sisältävän helmikuun aimo annoksella tähtipölyä, kun se kertoi keskiviikkona palauttaneensa viime kauden pistepörssivoittajan Anton Levtchin kirvesrintoihin.

Levtchi ei onnistunut saamaan jalansijaa Florida Panthersissa, mutta kahta pelattua NHL-ottelua ei ota kukaan häneltä pois. 27-vuotias kiekollisista ratkaisuista elävä hyökkääjä on Pohjois-Amerikkaan mennessään ison haasteen edessä. Isompi rooli ansaitaan rapakon takana usein puolustuksen ja hurjan työnteon kautta, eikä kiekollinen vastuutontti avaudu välttämättä ilman hyvää onnea esimerkiksi joukkuekaverien loukkaantumisten tai epäonnistumisten muodossa.

Ja vaikka peli kulkisikin ja joku kilpakumppani siirtyisi tieltä, samaan aukkoon haluaa syöksyä myös nuorempia yrittäjiä, joiden menestykseen NHL-seura on saattanut satsata tärkeän varausvuoron.

Levtchin entisen joukkuekaverin Henrik Haapalan rantahiekka valui vastaavasti loppuun Floridan lämmössä kaudella 2017–18. Tuolloin Haapala, Levtchin tavoin pistepörssivoitto takataskussaan, ei saanut kunnollista mahdollisuutta näyttää, koska hänen koko uraansa varjostaneet lonkkavaivat olivat ottaneet pelaajan puristukseensa.

Haapala palasi Tapparaan viiden NHL-ottelun miehenä kesken kauden 2017–18. Kirvesrintojen kokoonpano oli käsittämätön. Puolustus oli täynnä maajoukkuetason miehiä, laadukkaita hyökkäysketjuja olisi ollut puolentoista joukkueen tarpeiksi.

Jukka Rautakorven valmentama Tappara ei koskaan löytänyt ehyttä joukkuepelaamista, eikä kokonaisuus noussut potentiaalinsa tasolle. Kärpät niisti sinioranssit nenät finaaleissa voitoin 4–2.

Kauden 2022–23 Tappara on samankaltaisessa tilanteessa kuin kuusi vuotta sitten. Levtchin palatessa kotiin joukkueessa riittää hurjia pelimiehiä jokaiselle pelipaikalle, jokaiseen ketjuun. Tappara tarvitsee leveyttä, koska sillä on liigapelien lisäksi Mestarien liigan finaali pelattavanaan ja tähtiä lähetettävänä Leijonien matkaan, mutta on varmaa, että kirvesrinnoilla on kevään huipentuessa katsomossa vitosketju, joka mielisi pelaamaan – ja pelaisi monessa muussa liigaorganisaatiossa.

Puhumme potentiaalisesti pelaajista, kuten Jonathan Davidsson, Geoff Platt, Juuso Ikonen, Philip Granath, Jere Henriksson ja/tai Sami Moilanen.

Päävalmentaja Jussi Tapola on tehnyt Tapparassa fantastista työtä siinä, että hän on saanut nimekkäät niput pelaamaan tasonsa ylärajalla. Niin hän on tehnyt tälläkin kaudella, ja teki viime kaudella kultaisin seurauksin. Levtchin saavuttua Tampereelle haaste on jälleen uusi – ja entistä kovempi.

Tapolan tulee luoda jokaiselle pelaajalleen tunne, että hän on merkityksellinen. Kiekkoliiga on tänä vuonna niin kovatasoinen, että vain viimeistä saumaa myöten hioutunut nippu voi voittaa Suomen mestaruuden. Esimerkiksi kivenkovaan puolustukseensa luottava Ilves ei kumartele minkäänlaista areenan toisen puolen tähtinippua.

Niin pitääkin olla. Kaikkien aikojen kiekkokevättä ei kuulu valloittaa helpolla.

Tapolan on myös päätettävä, mihin Levtchi sijoitetaan kokoonpanossa. Levtchi on potentiaalisesti yksi sarjan parhaista hyökkääjistä, mutta on odotettavissa, että vaikeamman alkukauden jälkeen hän ei ole ”yli 60 pisteen” vedossa.

Itse en Tapolan housuissa lähtisi lyömään Levtchiä ja sentterimaestro Jori Lehterää samoihin ketjuihin. Siihen houkutukseen ei sovi hairahtua. Liikaa syöttö- ja kuljetustaitoa sekä -halukkuutta suhteessa siihen, kuka hoitaa puolustus- ja rymistelyvelvoitteet. Levtchi voitaisiin istuttaa Patrik Virran vierelle. Toiselle laidalle voitaisiin tuoda Levtchin tuttu tutkapari aiemmilta kausilta – joko Waltteri Merelä tai Kristian Tanus. ”Jäljelle jäävä” laituri voisi pelata Lehterän ja Veli-Matti Savinaisen kanssa ykkösketjussa.

Ystävykset Levtchi ja Tanus olisivat myös erinomainen duo pyörittämään Tapparan kakkosylivoimaa.