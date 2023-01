Miljonääri siirtyi duunariksi Ilvekseen – Muihin seuroihin Koskirantaa tuskin olisi saatu: ”Mestaruuden takia minä tänne tulin”

Ilveksen tuorein hankinta Jarno Koskiranta on luonut huiman kiekkouran niin sanotusti tutkan alapuolella.

KHL-mestari Jarno Koskiranta on Ilveksen täsmähankinta kuumaan kiekkokevääseen.

Monimiljonääri Ilveksen nelosketjussa. Tähän on tultu.

Edellä on erään vääräleuan näkemys Ilveksestä ja sen uudesta värväyksestä, KHL-mestari Jarno Koskirannasta.

Tokaisun voisi kuitata joutavana kettuiluna, mutta toisaalta se kuvaa mestaruutta himoitsevan perinneseuran tilannetta.

”Suomessa on sananvapaus ja somessakin voi puhua mitä vaan. Kaikilla on oikeus sanoa, eihän siinä ole nokan koputtamista. Minusta on hienoa, että mielipiteitä riittää. Ja jos niitä ei riittäisi, niin ei Tampereellakaan varmaankaan olisi näin paljon kiekosta kiinnostunutta yleisöä”, Koskiranta, 36, kommentoi heittoa seesteisesti.

Koskiranta vaurastui venäläisvetoisessa KHL-liigassa aikana, jolloin useat suomalaispelaajat ja -valmentajat takoivat siellä hirmutilejä.

Nyt tilanne on toinen, kun itänaapurimme raaka hyökkäys Ukrainaan on tuomittu jyrkästi ja laajalti ympäri maailmaa.

”KHL on suomalaisten silmissä kuollut. Se on ihan selvä homma. Eihän sitä silloin sinisilmäisenä pystynyt näkemään, että mihin se homma menee – eivät sitä valtionjohtajatkaan varmastikaan nähneet”, Koskiranta sanoo.

”Varmasti kaikki yrittävät löytää siihen (sodan lopettamiseen) ratkaisua – mutta hirveä tilannehan se on”, jo vuonna 2020 KHL:n jättänyt Koskiranta jatkaa.

Koskiranta siirtyi aikoinaan KHL:ään pelattuaan Tapparassa mainiosti kaudella 2012–2013. Hän nakutteli runkosarjassa 22+18=40 tehopistettä 58 ottelussa ja pelasi tehokkaasti ja varmasti myös pudotuspeleissä. Kausi päättyi kirvespaitojen SM-hopeaan.

Koskiranta meni Venäjällä ensin Sibir Novosibirskiin ja sieltä eteenpäin suurseura Pietarin SKA:han. Yhteensä seitsemän kauden jakso KHL:ssä huipentui mestaruuteen SKA:ssa vuonna 2017.

”KHL:n mestaruuskevät on pelillisesti urani hienoin muisto. Silloin peli kulki joukkueella ja itsellänikin tosi hyvin. Toinen upea muisto on MM-hopea 2016. Se oli huima joukkue, vaikka toiseksi jäätiinkin.”

Jarno Koskiranta (oik.) Sebastian Ahon kanssa Leijonissa vuonna 2016.

Maajoukkueeseen Koskiranta ei enää haikaile.

”Nuorempi polvi on jo ottanut sen haltuunsa – ja hyvin ovat ottaneetkin. He ovat saaneet käännettyä ajatustavan oikeaan suuntaan, eli pystyvät kääntämään tiukat pelit kotiinpäin.”

Itse asiassa Koskirannan koko ura saattaa olla katkolla kuluvan kauden jälkeen. Näin hän antaa ainakin ymmärtää.

”Ei ole sopimusta mihinkään ensi kaudeksi. Katsotaan, että jatkuvatko pelit ollenkaan vai mitä tehdään.”

Ilvekselle Koskiranta on eräänlainen kevätkauden täsmähankinta.

”Kyllä mä uskon, että se on nimenomaan näin.”

”Minulla on hyvä käsitys siitä, mitä minulta odotetaan. Siitä puhuttiin jo paljon ennen kuin tulin. Minulta odotetaan hyvää kahden suunnan (hyökkäys- ja puolustus) pelaamista sekä alivoimapelaaminen on iso homma myös. Saavat sitten kärkijätkämme lepoa, että ovat ylivoimalla tuoreina, ettei tarvitse heidän niin paljon alivoimalla pelata”, Koskiranta kertoo roolistaan.

SaiPan entinen kapteeni Koskiranta sanoo saapuneensa Tampereelle mielellään.

”Kyllähän Suomessa pitää lupa kysyä näihin siirtoihin, ei se ihan samalla tavalla mene kuin NHL:ssä. ”Tillu” (Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela) soitti ja sitä mietittiin sitten pari päivää. Sitten tulin siihen tulokseen, että miksipäs ei. Luultavasti tämä oli ainoa paikka mihin olisin lopulta lähtenytkään.”

Koskirannalla on taustaa tapparalaisena, mutta hän ei usko sen herättävän kovin suuria tunteita kiekkokaupunki Tampereella.

”En usko, että se on nykyaikana sen kummempi juttu. Toki Ilveksen ja Tapparan kilpailu herättää Tampereella puhetta, mutta mielestäni se on vaan hyvä juttu – kaikin puolin.”

Jarno Koskiranta Tapparan nutussa.

Koskirannan värväys sarjataulukon häntäpään SaiPasta on sikälikin mielenkiintoinen, että vaihdossa Ilves lähetti lainasopimuksella Lappeenrantaan Järventien tamperelaisen kiekkosuvun 17-vuotiaan lupauksen Emil Järventien.

”Emilinkin on varmasti hyvä saada peliaikaa SM-liigassa, joten luultavasti tämä oli hyvä vaihto molemmille seuroille”, Koskiranta tuumaa.

SaiPa ja Lappeenranta ovat yhä tärkeitä Koskirannalle.

”SaiPa poimi minut aikoinaan SM-liigaan Jokipoikien Mestis-joukkueesta. Vaimo löytyi Lappeenrannasta pelatessani SaiPasta. Tällainen klassinen tarina.”

”Jo sillä ensimmäisellä SaiPa-jaksolla jäi tunne, että sinne mennään takaisin. Perhe asettui Lappeenrantaan jo Venäjän-vuosinani.”

Jarno Koskiranta väänsi Ilvestä vastaan ennen SaiPan asussa.

Kaikki viittaa siihen, että Koskiranta perheineen jää Lappeenrantaan peliuran jälkeen. Hänellä on vaimonsa kanssa kaksi tytärtä ja poika, jotka ovat juurtuneet Lappeenrantaan. Perheellä on myös talo siellä.

Ensimmäisen pelinsä Ilveksessä Koskiranta pelasi juuri SaiPaa vastaan – nelosketjun keskushyökkääjänä.

”Kyllä se oli minulle pahin mahdollinen ensimmäinen vastustaja Ilveksen paidassa. Jännitti ja oli erikoisia tuntemuksia. Mutta pelin alettua olo helpottui – peli tulee selkäytimestä.”

Koskiranta itse on syntynyt Paimiossa, mutta varttunut Espoossa. Hän pelasi espoolaisissa juniorijoukkueissa niin kuin entinen NHL- ja KHL-maalivahti Mikko Koskinenkin.

”Aikoinaan pelattiin Mikon kanssa yhdessä jo Bluesin B-teamissa, eli junnujen kakkosjoukkueessa. KHL:ssä Sibirissä ja SKA:ssa sitten oltiin ”taas” samoissa joukkueissa.”

”Vaimoni kanssa olemme heidän toisen lapsensa kummeja, ja olemme Mikon kanssa paljon yhteyksissä”, ihan viikoittain.

Koskiranta ja Koskinen ovat hyviä esimerkkejä siitä, että ammattilaispelaajaksi voi tulla eri reittejä – ihan aina ei tarvitse olla se kirkkain junioritähti.

”Vähän tultiin tutkan alapuolelta ja ihan hyvä – yhteinenkin – tarina tuli molemmille.”

Viime aikojen perusteella lienee selvää, ettei Ilvekselle kelpaa nyt kuin mestaruus. Seura otti pronssimitalin viime keväänä yli 20 vuoden mitalittoman jakson jälkeen ja nyt panostukset ovat sitä luokkaa, että kultaa himoitaan äärimmäisen intohimoisesti. Tästä kielii myös suurta kohua herättänyt alkukauden valmentajanvaihdos Jouko Myrrästä Antti Pennaseen.

”On kiva päästä pelaamaan pelejä, joilla on iso merkitys”, Koskiranta tuumaa.

Ilveksellä ja Jarno Koskirannalla on isot tavoitteet.

Hänen perheensä jäi asumaan Lappeenrantaan, mutta sopeutumista Ilveksen joukkueeseen helpottavat hänen entuudestaan tuntemat pelaajat Petri Kontiola, Henrik Haapala, Santeri Virtanen, Matias Mäntykivi ja Eetu Tuulola.

Ilveksen pelitapaan Koskiranta uskoo pääsevänsä vaivatta sisään.

”Ei tämä peli yleensä niin kauhean erilaista ole – etenkään Suomessa. Joissain joukkueissa vähän träpätään (keskialueen trap-puolustusmuodostelma) enemmän ja joissain pyritään menemään vähän aktiivisemmin ja nopeammin, mutta suurimmalta osalta peli on aika samanlaista.”

Niin tai näin, Ilveksen ja Koskirannan suunnitelmat ovat kirkkaat.

”Mestaruuden takia minä tänne tulin!”