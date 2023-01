Ilveksen faniryhmältä kiellettiin lippujen tuonti katsomoon – näin Tappara perustelee

Moni Ilveksen kannattajista seisoi paikoillaan hiljaa kädet puuskassa.

Aamulehti

Yksi Tapparan ja Ilveksen välisen paikallispelin puheenaiheista syntyi jo ennen kuin kiekko tippui jäähän. Sosiaaliseen mediaan alkoi tulvia viestejä, että Tappara oli kieltänyt Ilveksen kannattajaryhmältä lippujen tuonnin fanikatsomoon. Näin myös oli. Kun peli alkoi, Ilveksen seisomakatsomossa eivät heiluneet tutut keltavihreät liput. Sen sijaan moni Ilveksen kannattajista seisoi paikoillaan hiljaa kädet puuskassa.

Tapparan kehitys- ja tapahtumajohtaja Aki Hautamäki sanoo, että kiellon taustalla on edellisen Tapparan isännöimän paikallispelin tapahtumat. Hautamäen mukaan sekä Ilveksen että Tapparan faniryhmille oli sanottu, että lippujen liehuttaminen ei ole Tapparan otteluissa sallittu silloin, kun peli on käynnissä. Tämä johtuu siitä, että fanikatsomoiden takana on muun muassa pyörätuolipaikkoja ja aitioita.

”Haluamme taata kaikille asiakkaille näkyvyyden. Pelikatkoilla ja kaikilla muilla tauoilla lippuja saa liehuttaa”, Hautamäki sanoo.

Hautamäen mukaan faniryhmien vetäjille painotettiin, että jos sääntöjä ei noudateta, lippuja ei saa tuoda seuraavaan eli perjantaiseen paikallispeliin. ”Sitä sääntöä rikottiin tietoisesti. Järjestyksenvalvonta kävi huomauttamassa kymmeniä kertoja ja pyytämässä, että pelin aikana ei liehuteta lippuja. Silti sitä tapahtui, ja siksi Ilveksen liput on tästä ottelusta kielletty.”

Hautamäen mukaan sääntö koski ja koskee myös Tapparan faniryhmää. ”He noudattavat sääntöä.”

Lippukielto koskee vain tätä ottelua. Tappara isännöi paikallispeliä vielä liigan viimeisellä kierroksella. Silloin Ilveksen faniryhmä saa jälleen tuoda lippunsa katsomoon.

”Totta kai minäkin olen tästä harmissani. Haluaisin, että tuolla olisi täysi meininki ja kaikilla olisi paikallispelin ansaitsema tunnelma. Tämä on tosi valitettava ja ikävä juttu.”

Aki Hautamäen mukaan seura pyrkii saamaan faniryhmien kanssa asiaan pysyvämmän ratkaisun seuraavaksi kaudeksi. ”Areenan katsomorakenne luo meille isoimman haasteen”, Hautamäki toteaa. ”Meidän intresseissä on tarjota paras mahdollinen otteluelämys kaikille.”

Hautamäki myös kumoaa yhden sosiaalisessa mediassa levinneen väitteen, jonka mukaan Ilveksen fanikatsomon paikat olisi puolitettu perjantain peliin. ”Ei pidä paikkansa. Meillä on sama pohjakartta ollut käytössä alusta asti.”