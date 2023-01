Jääkiekon SM-liigan järkälemäinen peruspakki Ilveksestä ryhtyi poliisiksi. Joonas Rönnberg kertoo, että Tampere on kohdellut häntä aina hyvin.

Järkälemäinen, entinen kiekkoilija Joonas Rönnberg on nyt poliisi.

Ihan kaikista entisistä jääkiekkoilijoista ei voi tulla tv-kommentaattoreita tai valmentajia. Eikä ole syytäkään.

SM-liigassa muun muassa Ilveksessä ja Bluesissa pelannut Joonas Rönnberg, 39, valmistuu keväällä poliisiksi. Ulkomaillakin muun muassa Ruotsissa ja Saksassa pelannut puolustaja lopetti aktiiviuransa vuonna 2018.

Hänelle oli tärkeää saada heti urheilu-uran jälkeen mielekästä tekemistä, ettei tule jämähtämistä ja tympääntymistä.

”Piti saada sisältöä elämään. Yritin pitää itseni mahdollisimman kiireisenä, etten jäisi vain sohvalle elämää ihmettelemään”, Rönnberg kertoo.

Hän halusi taklata tyhjiön, joka aktiiviuransa päättävälle urheilijalle saattaa syntyä.

”En nyt tiedä, onko sitä tunnettu. Mutta on niitä pelejä aika monta ihmistä katsomassa ja jonkin näköinen tyhjiö siinä sitten jää. Olet monelle ihmiselle ehkä idolikin ja sitten kun se viimeinen peli on ohi, niin… Se juttu ei kauaksi kanna – ainakaan minun tasoisella pelaajalla”, kuvailee luotettavana peruspakkina tunnetuksi tullut Rönnberg.

Vaimo kannusti yrittämään uudelleen

Rönnberg aloitti ensin kaverinsa myötävaikutuksella rakennusalan töissä omalla toiminimellään. Poliisin ammattia hän oli miettinyt yhtenä vaihtoehtona jo kiekkouransa aikana. Päätös hakea poliisiammattikorkeakouluun kypsyi pikku hiljaa.

”Tuntui, että hommassa olisi yhtäläisyyksiä jääkiekkoon. Tiimityö, joukkueelle pelaaminen ja yhteisöllisyys ovat myös poliisien maailmassa varmasti samantyyppistä. Se oli ajatus, kun tälle tielle lähdin”, Rönnberg sanoo.

Innoittajana poliisin uralle oli myös Rönnbergin entinen valmentaja Petri Matikainen, 55, jolla on myös poliisin koulutus.

”Hän on tosi hyvä ja hieno ihminen. Hän tietää, minkälainen tyyppi minä olen ja oli selkeää, että poliisin työ voisi minuakin kiinnostaa”, Rönnberg sanoo.

”Ilmoitin hänelle, että olen poliisikoulussa. Hän viestitti, että minusta tulee oikein hyvä poliisi. Se tuntui hyvältä.”

Rönnberg pelasi Ilveksen liigajoukkueessa kolmella kaudella vuosina 2003–2006. Kuva syksyltä 2005.

Rönnberg raportoi lähteneensä ”aika kovalla itseluottamuksella” pääsykokeisiin vuonna 2020. Ensimmäisellä yrityksellä sisäänpääsy ei kuitenkaan onnistunut.

”Pääsin vuonna 2002 toisella yrittämällä läpi just ja just ylioppilaskirjoituksista. Poliisikoulun kokeisiin menin silti kovin odotuksin niin, että tiesin mitä on suunnilleen odotettavissa”, Rönnberg kertaa.

”Mutta enhän minä sieltä sitten läpi ensiyrittämällä päässytkään. Ilmoittelin sen jälkeen jo kotonakin, että en varmaan mene kokeisiin uudestaan. Ettei minusta ole siihen, mutta vaimo… hän kannusti.”

”Sain sitten vaimon ansiosta kipinän lähteä uudestaan kokeilemaan. Suoriuduin paljon paremmin ja pääsin sisään vuoden 2020 lopulla”, entinen kiekkoammattilainen kertoo.

Joonas Rönnberg on nuorempi konstaapeli. Keväällä, valmistumisen jälkeen titteli muuttuu vanhemmaksi konstaapeliksi.

Uusi alku Tampereella

Ura ammattiurheilussa auttoi Rönnbergiä kokeiden fyysisessä osuudessa. Hän kertoo painaneensa testit läpi likipitäen ”vanhoilla pohjilla”.

Testeissä oli 1 500 metrin juoksu, ketteryysrata, penkkipunnerrus 65 kilolla jalkapohjat penkillä tai nilkat ristissä penkin yläpuolella sekä leuanveto myötäotteella.

”Penkkipunnerruksessa sain muistaakseni 19 toistoa. Leuanvedossa sain kymmenen toistoa”, 192-senttinen ja satakiloinen Rönnberg kertoo.

Poliisiammattikorkeakoulu sijaitsee Tampereen Hervannassa. Tampere oli jo ennestään tuttu paikka Rönnbergille hänen ajaltaan Ilveksessä.

”Sikäli ei tarvinnut hypätä tuntemattomaan. Lisäksi olin yhteydessä vanhoihin pelikavereihini ja tuttuihini Tampereella. Tampere on aina kohdellut minua hyvin.”

Tällä hetkellä Rönnberg on nuorempana konstaapelina työharjoitteluvaiheen lopulla Helsingin poliisilaitoksella. Koulutukseen kuuluu kymmenen kuukauden työharjoittelu.

”Sitten kun on koulusta valmistunut, titteli on vanhempi konstaapeli. Huhti-toukokuussa pitäisivät olla opinnot valmiina.”

Sääntöjä kunnioitetaan

Rönnberg asuu vaimonsa ja kolmen kouluikäisen lapsen kanssa pääkaupunkiseudulla.

”Kyllä lapset ovat vähän kyselleet, että mitä se työ sitten on. Eivät ole ainakaan vielä tuominneet, hyvillä mielin ovat”, Rönnberg kertoo.

Hän on pitänyt poliisityön tietynlaisesta säntillisyydestä, vaikka työ voi toki olla jossain määrin yllätyksellistäkin.

”Olen aina pitänyt säännöistä. Olen elänyt jääkaappilukujärjestyksen mukaisesti ison osan elämästäni. Katsonut, että missä ovat seuraavat treenit ja mitä seuraavaksi tehdään. Joku voi pitää tällaista paheenakin, mutta itse ainakin tykkään tällaisesta elämästä.”

”Jotenkin tuntuu, että poliisin työssä elämäntapa on aika lailla samanlainen, eikä tarvitse olla ikinä yksin. Aina löytyy joku kaveri”, jolta kysyä sekä tukea ja turvaa muualta.

Isoja asioita ratkaistavaksi

Poliisin työssä on korostettu kommunikointitaitoa ja asioiden selvittämistä puhumalla. Raamikas olemus ja hyvä fyysinen kunto eivät ole silti väheksyttäviä ominaisuuksia nekään.

”Koen, että tilanteet lähtevät aina nollasta ja kaikki ansaitsevat puhumisen mahdollisuudet. Itse tykkään jutella ihmisten kanssa.”

”Ainakin ohjaajani, jonka kanssa olemme partioineet, sanoo, että fyysisellä koollakin on paljon vaikutusta. Mutta ihan yhtä lailla minuakin pienemmät työssä pärjäävät”, Rönnberg pohtii.

Yhteiskunnassa on puhuttu nuorten jengiytymisestä sekä huumeongelmasta. Minkälaisia ajatuksia sinulla on tästä?

”Jotain isompaahan siihen pitäisi keksiä – ihan itsestään tilanne ei parane. Ne linjanvedot tulevat sitten jostain muualta kuin meiltä, me vain yritämme toteuttaa niitä isoja linjoja. Selvästi siinä on asioita, joihin pitää puuttua”, Rönnberg vastaa.

Pelottaako tai arveluttaako poliisin työssä mikään?

”En ole oikein osannut pelätä. Olen yrittänyt varautua kaikkeen mahdolliseen, enkä usko, että kovin hyvä tulisi, jos kauheasti pelkäisi jotain. Terveelle järjellä ja tilanteen mukaan mennään.”

Kiekkoa harrastuksena

Mielen virkeydestä ja fyysisestä kunnostaan Rönnberg huolehtii kiekkoilemalla kolmosdivarissa. Harrastuksen ja työharjoittelun yhteensovittaminen on onnistunut, vaikka poliisissa on vuorotöitä.

”Poliisin hommassa on niin paljon opittavaa, että on kiva, kun vastapainona on tuttu harrastus, jossa kaikki tulee selkärangasta. Voi nautiskella. Ja onhan se mukava tapa pitää kunnosta huolta.”

Kolmosdivarijoukkue HC Ludwigissa peruspakki Rönnbergistä on kuoriutunut pistelinko.

”Ehkä se johtuu vain siitä, että pelien taso on vähän matalampi kuin aiemmin”, hän naurahtaa.

Ammattilaisuraansa Rönnberg muistelee lämmöllä.

”Oli hienoa päästä SM-liigan peleihin ja huomata, että pystyn vastaamaan niihin haasteisiin, mitä siellä minulle annettiin. Ruotsissa nousimme Leksandissa Allsvenskanista SHL:ään, mikä oli tosi kova juttu siellä – ja upea muisto.”

”Mutta kyllä ne peliurallani kohtaamani ihmiset koskettavat sydäntäni kaikista eniten. Uskon saavani hienoimmat kokemukset työkavereista ja ihmisten kohtaamisista myös poliisin työssä.”