Tamperelaisseura on valmis julkistamaan tiistaina neljä pelaajasopimusta.

Aamulehti

Tappara koittaa vauhdittaa lipunmyyntiään ensi tiistaina pelattavaan KalPa-otteluun. Seura tiedotti keskiviikkona, että se julkaisee ensi kautta koskevan pelaajasopimuksen, mikäli tammikuun viimeisenä päivänä pelattavaan kamppailuun myydään vähintään 6 000 lippua.

Seura on valmiudessa julkaisemaan peräti neljä pelaajasopimusta. 6 000 katsojan jälkeen uudesta yleisön tuhatluvusta luvataan yksi sopimus lisää. Kaikki sopimukset julkaistaan, jos yleisömäärä on yli 9 000.

Tällä hetkellä kamppailuun on myyty 4 000 lippua.

Kyseessä on miesten kiekkoliigan kärkipään ottelu. Tappara on sarjassa toisena kerättyään 40 ottelussa 78 pistettä. Edellä on vain Lukko, joka on pelannut neljä ottelua enemmän ja raapinut niistä 85 pistettä. KalPa on sarjassa kuudentena.

Iltalehti kertoi lähteisiinsä vedoten maanantaina, että Tapparan paras pistemies, keskushyökkääjä Jori Lehterä olisi siirtymässä HIFK:hon ensi kaudeksi. Seuran urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa kertoi tuolloin Aamulehdelle, ettei kommentoi pelaajahuhuja ja että tulevan kauden joukkueeseen liittyviä asioita julkaistaan, kun tämä kausi on ohi.

Tappara pelaa seuraavan kerran perjantaina, jolloin joukkue isännöi paikallispeliä Ilvestä vastaan. Kauden neljäs paikallisottelu on loppuun varattu, mutta Tapparan mukaan lippuja voi vielä vapautua myyntiin. Ilves on runkosarjassa kolmantena.