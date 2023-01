Jarno Koskiranta siirtyy Saipasta lainalle Ilvekseen – Emil Järventie lähtee toiseen suuntaan

Jarno Koskiranta siirtyy loppukaudeksi lainalle Ilvekseen.

Aamulehti

Kokenut keskushyökkääjä Jarno Koskiranta siirtyy Saipasta loppukaudeksi lainalle Ilvekseen.

Samalla Ilveksen 17-vuotias hyökkääjälupaus Emil Järventie siirtyy loppukauden ja ensi kauden kattavalla lainasopimuksella Saipan riveihin.

Koskiranta, 36, on pelannut Saipassa tällä kaudella 37 ottelua, joissa hän on tehnyt 1+6=7 pistettä. Koskiranta on pelannut urallaan miesten jääkiekkoliigassa 330 runkosarjaottelua, joissa hän on tehnyt 70+101=171 pistettä.

”Kokeneena pelaajana Jarno tuo ryhmäämme johtajuutta ja luotettavaa kahden suunnan pelaamista sekä osaamista alivoimalle ja aloituksiin”, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kertoi seuran tiedotteessa.

”Hän on tottunut pelaamaan kovia pelejä ja on saavuttanut urallaan menestystä.”

Saipaan siirtyvä Järventie pelasi alkukauden miesten Mestis-sarjaa lainalla Tampereen Kooveessa ja teki siellä 16 ottelussa tehot 3+1=4.