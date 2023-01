Tapparalla on vielä yksi murikka kääntämättä SM-liigassa – Kaatuuko Ässät vihdoin kolmannessa kohtaamisessa?

Mestarien liigan välierästä kotiutunut tamperelaisjoukkue lähtee Poriin seitsemän ottelun voittoputkessa.

Näin marraskuussa Porissa. Will Graber tuulettaa Ässien neljättä osumaa. Vilho Heikkinen (oik.) ja Joni Tuulola miettivät syntyjä syviä.

Tappara palaa tänä iltana liiga-arkeen tiistai-illan täysosuman jälkeen. Tamperelaisjoukkue pehmitti silloin ronskisti pelanneen sveitsiläisjoukkueen EV Zugin vieraskaukalossa ja valtasi Mestarien liigan finaalipaikan.

Nyt odottaa paljon lyhyempi matka Poriin, mutta sielläkin on tunnetusti ärhäkkä kotijoukkue. Ässät on saanut pelinsä rullaamaan tällä kaudella ja tarrannut vahvasti kiinni pudotuspelipaikasta.

Kauden aiemmat kohtaamiset lisäävät varmasti Tapparan motivaatiota. Ässät on vienyt kaksi ensimmäistä kamppailua yhteismaalein 9–2. Niinpä on selvää, että Jussi Tapolan luotsaama ryhmä janoaa nyt revanssia.

Tappara on lyönyt tällä kaudella ainakin kertaalleen kaikki muut liigajoukkueet paitsi juuri Ässät.

Tappara on nyt peräti seitsemän ottelun voittoputkessa Mestarien liiga mukaan lukien. Tuorein tappio on joulukuun lopulta Lappeenrannasta. Silloin SaiPa vei maalikarkelot 7–6.

Liigan kärkipaikkaan on tällä hetkellä matkaa kahdeksan pistettä, mutta paalulla oleva Lukko on pelannut neljä peliä enemmän.

Ässät todisti nykyvireensä viime lauantaina hakemalla vieraspisteet Oulusta. Perään tuli vielä kotivoitto SaiPasta.

Karri Kiven luotsaama porilaisjoukkue on tehnyt tulosta poikkeuksellisen laajalla rintamalla. Peräti kaksitoista pelaajaa on koonnut 11–18 tehopistettä. Kultakypärä Ian McCoshen on SM-liigan pörssissä vasta sijalla 72.

Ässät antaa tänä iltana lepovuoron ykkösvahdillensa Niklas Rubinille. Maalia vartioi Rasmus Korhonen.

Tappara tekee samoin. Zugissa loistanut Christian Heljanko on nyt vaihtoaitiossa. Vilho Heikkinen pysäyttää kiekkoja.

Porin liigakamppailu alkaa klo 18.30. Aamulehti seuraa tapahtumia.

Tapparan kokoonpano:

Veli-Matti Savinainen–Jori Lehterä–Kristian Tanus

Petteri Puhakka–Marcus Davidsson–Jonathan Davidsson

Kristian Kuusela–Patrik Virta–Niko Ojamäki

Topi Rönni–Geoff Platt–Philip Granath

Veli-Matti Vittasmäki–Valtteri Kemiläinen

Mikael Seppälä–Maksim Matushkin

Joni Tuulola–Casimir Jürgens

Jesper Ahlroth

Vilho Heikkinen (Christian Heljanko)