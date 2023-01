Samu Baun uran ensimmäinen liigamaali ratkaisi Ilvekselle voiton TPS:stä – Hyökkääjä tunnelmoi osumaansa: ”Jotenkin se löysi maaliin”

Samu Bau teki uransa ensimmäisen liigamaalin, kun Ilves voitti TPS:n lukemin 3–1 (0–0, 1–0, 2–1).

Ilves väänsi alkuvuodelleen tyypillisesti tasaväkisen ottelun, kun se voitti 6732 silmäparin edessä Nokia-areenalla TPS:n niukasti 3–1 (0–0, 1–0, 2–1).

Ottelun sankariksi nousi 18-vuotias neloskentän sentteri Samu Bau, jonka uran ensimmäinen liigamaali jäi voitto-osumaksi. Bau oli pelin jälkeen maireana voitosta ja uransa avausmaalista.

”Irtokiekko tuli hyökkäysalueella. (Jani) Nyman sai sen hyvin riistettyä. Näin, että pakki ehkä vähän seisoi ja päätin haastaa. Joku voisi sanoa, että vähän karkasi kiekko. Jotenkin se löysi maaliin”, Bau kuvaili osumaansa.

”Se oli tärkeä maali joukkueelle. On kiva tehdä ensimmäinen maali kotiyleisön edessä. Uran avausmaali on hyvä saada pois alta, niin siitä ei tule mitään paineita. Tietysti on kivempi, että se tulee voittomaalina kuin että se tulisi jossain karmeassa tappiopelissä.”

Ilveksen avausmaalin teki toisessa erässä ylivoimalla Henrik Haapala. TPS:n ainoasta osumasta vastasi niin ikään ylivoimalla Kalle Väisänen. Pelin naulasi tyhjiin Ilves-kapteeni Eemeli Suomi.

Samu Bau veivasi itsensä maalipaikkaan....

... ja juhli uransa ensimmäistä liigamaalia, mikä jäi voittomaaliksi TPS:ää vastaan.

Vahva toinen erä

Ottelun avauserä oli tasainen. Kumpikin joukkueista puolusti tasapainoisen tiiviisti, eikä huippuluokan maalipaikoilla juhlittu.

Toisen erän edetessä ote siirtyi Ilvekselle, ja kotijoukkue ansaitsi johtomaalinsa. Haapala ohjasi avausosuman kotijoukkueen ensimmäisellä ylivoimalla maalin edestä. Ylivoima pyöri mallikkaasti. Jyrki Jokipakka ja Petri Kontiola saalistivat syöttöpisteet.

Ilveksen konkarisentteri Petri Kontiola väänsi vahvasti TPS:ää vastaan Nokia-areenalla.

Baun mukaan Ilves ansaitsi voittonsa, vaikka turkulaisvieraat haastoivat joukkueen väkevästi.

”Ehkä olimme kuitenkin vähän niskan päällä. Oli tasainen matsi, mutta saimme varsinkin toisessa erässä painettua TPS:ää puolustuspäässä. Siinä saimme vähän momentumia itsellemme.”

Bau pelasi neloskentän sentterinä, laidoillaan Nyman ja Eetu Päkkilä. Vitjan yhteispeli toimi mainiosti.

”Pyrimme tuomaan energiaa. Yhteispeli toimii jätkien kanssa. Nymanin kanssa olemme vanhoja tuttuja, pelanneet tosi pitkään yhdessä junnumaajoukkueista asti. Päkkilän kanssa ollaan pelattu kaikki nämä yhdeksän peliä. Siinä on mukava pelata.”

Kiitokset tolppien väliin

Yksi illan sankareista oli Ilves-vahti Marek Langhamer, joka ei vielä saalistanut seuraennätystä yhden kauden nollapelikuninkaana.

Langhamer jakaa viidellä nollapelillään seuraennätystä. Mika Pietilä (2000–01) ja Antti Lehtonen (2016–17) olivat aiemmat Ilves-vahdit, jotka onnistuivat viiden nollapelin pitämisessä samalla kaudella.

Marek Langhamer torjui 25 kertaa Ilveksen maalilla ja antautui kerran. Seurahistorian yhden kauden nollapeliennätys ei vielä siirtynyt yksin Langhamerin nimiin.

Illan sankari Bau jakoi kehuja kuumavireiselle ykkösvahdille ja tunnusti hänen merkityksensä joukkueelle.

”Hänellä on iso merkitys. Jokainen voittava joukkue tarvitsee voittavan vahdin, Langhamer on sellainen meille”, Bau kehui.