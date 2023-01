Risto Dufva syytti tuomareiden manipuloinnista – näin Ilves vastaa

”Manipulaatio siinä ei ole ensimmäisenä tai toisenakaan mielessä, vaan yleisön palveleminen”, Ilveksen Lasse Fihl sanoo.

Sportin päävalmentaja Risto Dufva puhui lauantain liigapelin jälkeen mediakuutioiden käytöstä ottelujen aikana. Dufvan mukaan se johtaa tuomarityöskentelyn manipulointiin.

”En ole tällaista manipulaatiota nähnyt sitten 14. puoluekokouksen, mitä tehdään tuomarien suuntaan. Kyllähän tuomareillekin pitäisi antaa mahdollisuus viheltää hyvin se peli. Jos jumbotronin kautta manipuloidaan tuomaritoimintaa, niin vaikea tuomarienkaan on viheltää hyvää peliä”, Dufva sanoi Nokia-areenassa pelatun Ilves–Sport-pelin jälkeen.

Hän viittasi ilmeisesti tapaan, jossa mediakuutiolla näytetään kiistanalaisia tilanteita katsojille.

Johtaako tilanteiden näyttäminen mediakuutiolla tuomaripelin manipulointiin, Ilveksen myynti- ja tapahtumapäällikkö Lasse Fihl?

”Manipulaatio siinä ei ole ensimmäisenä tai toisenakaan mielessä, vaan yleisön palveleminen. Jos tulee kiistanalaisia tilanteita, näytämme niitä useammasta kuvakulmasta. Meillä on hieno kuutio katossa ja riittävästi kameroita hallissa, niin pystymme näyttämään eri kuvakulmia. Samalla lailla televisiossakin näytetään tilanteita eri vinkkeleistä. Ihan noin pienellä ei toivottavasti tuomareiden tuomioihin pysty vaikuttamaan.”

Mitä tilanteita mediakuutiolla näytetään?

”Taklaukset, jäähyt, maalit, erikoisemmat tai hassummat tapahtumat... Ei siellä tavallista avauspelaamista aleta hidastuksissa näyttää.”

Kuka päättää, mitä näytetään?

”Meillä on yläkerrassa kameraohjaaja, joka syöttää feedin taululle. Tapahtuman ohjaaja voi pyytää, että löytyykö jostain tietystä tilanteesta hidastusta.”

Miksi mediakuutiolla halutaan tilanteita näyttää?

”Se on yleisön palvelua siinä missä muukin. Pyrimme luomaan mahdollisimman hyvän kokemuksen, että katsojat saapuisivat otteluun uudestaankin. Puhuttavimmat tilanteet pitää pystyä tarjoilemaan myös katsojille paikan päällä. Kun meillä tällainen mahdollisuus on, totta kai pyrimme sitä käyttämään.”

Mitä Nokia-areenan jättikuutio mahdollistaa Hakametsän aikoihin verrattuna?

”Isompi merkitys on ehkä sillä, että meillä on enemmän kameroita areenalla. Samalla lailla periaatteessa näytimme tilanteita Hakametsässäkin. Nyt kuutio on niin iso ja tarkka, että se nousee eri lailla katsojien ja tässä tapauksessa vastustajajoukkueen päävalmentajan silmille.”

Muuttuuko nyt jokin?

”Tunnemme olevamme ihan hyvällä tiellä tässä. Aiomme jatkaa samalla linjalla.”