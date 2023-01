Tamperelaiset käyvät illalla SM-liigan pahimman alisuorittajan HIFK:n vieraana. Aamulehti seuraa tapahtumia.

Ilveksen liigajoukkueen ratkaisijarintama on kaventunut uhkaavasti joulun jälkeen.

Kapteeni Eemeli Suomi joutuu jättämään väliin jo kolmannen peräkkäisen ottelun, kun tamperelaiset käyvät tänä iltana HIFK:n vieraana.

Suomen seuraksi on liittynyt loistovireen löytänyt Aku Räty.

Näin Ilvekseltä puuttuu tämän kauden kolmanneksi ja neljänneksi tehokkain pelaaja. Tuloksenteko kuormittuu entistä enemmän Joona Ikosen, Petri Kontiolan, Henrik Haapalan ja Les Lancasterin harteille. Valmennusjohto heittäisi sankarin viitan mielellään uuden ratkaisijan harteille.

IFK on ollut kiistattomasti liigakauden suurin alisuorittaja. Pahasti rämpinyt helsinkiläisjoukkue on valahtanut uhkaavasti jopa alemman pudotuspeliviivan alle. Kymmenenteen sijaan on nyt matkaa neljä pistettä ja suoraan puolivälieräpaikkaan peräti kolmetoista pistettä.

Tällä hetkellä IFK:n takaa löytyvät sarjataulukosta vain HPK ja SaiPa. Tämä on hämmentävää seuran resursseihin nähden. Seurajohto on ollut kärsivällinen Ville Peltosen suhteen. Monelle valmentajalle olisi näytetty jo ovea pahan konttaamisen jälkeen.

IFK:n nykyvire on arvoitus poikkeavan ohjelman takia. Helsinkiläisjoukkue osallistui joulun välipäivinä legendaariseen Spengler Cupiin. Sveitsissä tuli tappiot ruotsalaiselle Örebrolle sekä sikäläisille Ambri-Piottalle ja Davosille.

Tulokset eivät kerro välttämättä kaikkea. Voi olla, että matka virkisti kovia kokeneiden pelaajien mieltä. Se nähdään illalla Nordenskiöldinkadun kiekkopyhätössä.

Helsingin liigakamppailu alkaa klo 18.30. Aamulehti seuraa tapahtumia.

Ilveksen kokoonpano:

Matias Mäntykivi–Tommi Tikka–Joona Ikonen

Henrik Haapala–Petri Kontiola–Panu Mieho

Eetu Päkkilä–Santeri Virtanen–Eetu Tuulola

Joona Korhonen–Samu Bau–Miro Ruokonen

Jarkko Parikka–Les Lancaster

Leo Lööf–Dominik Mašín

Jyrki Jokipakka–Kevin Czuczman

Otto Latvala

Marek Langhamer (Jakub Málek)