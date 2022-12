Perinteinen Tappara-kannattajien huuto yllätti hienon debyytin pelanneen Davidssonin – Rauhalan paluuta joudutaan odottamaan pitkään

Tappara kaatoi HPK:n tapaninpäivänä 5–2 Nokia-areenassa. Voitossa kirkkaimpina tähtinä loistivat uudet hyökkääjät, Marcus ja Jonathan Davidsson.

Marcus Davidsson laukoi Tapparan 2–1-maalin. Joulupäivänä Tampereelle tullut hyökkääjä oli ehtinyt vuorokauden aikana käydä K-marketissa ja Nokia-areenassa. Debyyttinsä hän oli tyytyväinen, mutta korosti, että opittavaa on vielä paljon.

Kun Tappara hankki reilu viikko sitten loukkaantumishuoliinsa ruotsalaisveljekset Marcus ja Jonathan Davidssonin, tuntuivat värväykset hieman kädenlämpöisiltä.

Parikymppisten hyökkääjien alkukausi oli ollut todella nihkeä Ruotsin pääsarjassa. Toki aiemmilta vuosilta molemmilla on lupaavia meriittejä. Pikkuveli Marcus, 24, on ollut vakiokasvo Ruotsin nuorten maajoukkueissa ja voittanut alle 20-vuotiaiden MM-hopeaa. Laitahyökkääjä Jonathan, 25, on pelannut Pohjois-Amerikassa kahdella kaudella, joiden aikana hän sai tililleen kuusi NHL-ottelua Ottawa Senatorsissa.