Tappara tekee vain pienet muutokset viikon toiseen huippuotteluun

Aamulehti seuraa perjantaina illalla pelattavaa Tapparan ja Kärppien välistä miesten jääkiekkoliigan ottelua.

Aamulehti

Perjantaina Nokia-areenassa nähdään yksi miesten jääkiekkoliigan moderneista klassikko-otteluista, kun 2010-luvun dynastiat Tappara ja Kärpät kohtaavat kolmatta kertaa tällä kaudella.

Voitot suurseurojen välillä ovat tasan 1–1, kun molemmat ovat kyenneet ottamaan täydet pisteet kotiotteluistaan.

Sarjataulukossa Tappara on jo kolmantena, ja lisäksi sillä on edellään oleviin Lukkoon ja Pelicansiin nähden etuna vähemmän pelattuja otteluita. Kärpät on parhaillaan kuudentena eli viimeiseen suoraan puolivälieräpaikkaan oikeuttavalla paikalla.

Kärppien vire on ailahdellut: se tulee Tampereelle lyhyessä kahden ottelun voittoputkessa, jota ennen joukkue kärsi neljä perättäistä tappiota.

Ottelu alkaa Nokia-areenassa normaalisti kello 18.30.

Tapparan kokoonpano

Veli-Matti Savinainen–Jori Lehterä–Kristian Tanus

Petteri Puhakka–Patrik Virta–Niko Ojamäki

Jere Henriksson–Geoff Platt–Kristian Kuusela

Oskari Luoto–Viljami Nieminen–Philip Granath

Maksim Matushkin–Valtteri Kemiläinen

Joni Tuulola–Casimir Jürgens

Mikael Seppälä–Ben Thomas

Jesper Ahlroth

Christian Heljanko (Vilho Heikkinen)

Tappara lähtee otteluun lähes samalla kokoonpanolla, jolla se pelasi tiistaina menestyksekkäästi CHL:n puolivälierissä Rögleä vastaan.

Lue lisää: Tappara-sankari kertoi Röglen kaataneiden patenttiratkaisujensa taustan – Jussi Tapola murjaisi Jori Lehterän huikeasta olut ja jäätelö -vertauksesta

Ainoastaan nuorten MM-kisoihin lähtevä Topi Rönni on poistunut listalta, kun liigaotteluissa pelaajia saa merkitä yhden CHL:ää vähemmän.

Geoff Platt nousee kolmosketjun keskelle ja Oskari Luoto 13. hyökkääjästä nelosen laidalle. Luoto on saanut liigassa tällä kaudella peliaikaa vasta kolmessa ottelussa.