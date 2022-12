Les Lancaster on solminut vuoden jatkosopimuksen Ilveksen kanssa.

Aamulehti

Miesten jääkiekkoliigan Ilves on tehnyt tärkeän jatkosopimuksen, kun puolustaja Les Lancaster jatkaa Tampereella myös ensi kaudella.

Ilves tiedotti keskiviikkona, että toista kautta Ilveksessä pelaava Lancaster solmi seuran kanssa vuoden jatkosopimuksen kaudesta 2023–2024.

27-vuotias yhdysvaltalainen on Ilveksen kärkipelaajia ja koko sarjan puolustajien pistepörssissä sijalla kolme. Alkukauden saldo liigassa on 8+14=22 tehopistettä 28 peliin. Ilves on sarjassa neljäntenä.

”Oli lopulta helppo päätös tulla takaisin kolmanneksi kaudeksi”, Lancaster kertoo Ilveksen sopimusjulkaisuvideolla.

Viime kaudella Lancaster voitti Ilveksessä pronssia ja teki runkosarjassa 57 ottelussa tehot 9+26=35.

”Toisena kautenani minulla on ollut enemmän itseluottamusta ja kaikki on jo tuttua. Kaupunki ja joukkue ovat todella hienot, ja todella tarkoitan sitä”, Lancaster taustoittaa jatkosopimustaan.

Ilveksen urheilutoimenjohtaja Timo Koskela on tyytyväinen tähtiluokan pelaajan jatkosopimukseen.

”Les Lancaster on merkittävä palanen ensi kaudenkin joukkuettamme. Hän on erittäin dynaaminen puolustaja, joka tuo pelaamiseemme valtavan lisäarvon illasta toiseen. Lesin hyökkäys­peliominaisuudet ovat maailmanluokan tasoa. Lesin kohdalla tiedämme tarkalleen, mitä saamme”, Koskela perustelee.