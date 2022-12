Ylöjärveläississit Otto Rauhala ja Waltteri Merelä ovat poissa Tapparan kokoonpanosta kuukausia. Muiden on noustava esiin.

Tapparan liigakausi on sujunut erinomaisesti runkosarjan ensimmäisen kuukauden jälkeen. Kirvesrintojen peruspelaaminen on ollut vankassa kunnossa, mikä on Jussi Tapolan valmennusvuosina tietänyt kultaista kevättä. Tapparan venyessä parhaimpaansa on nähty suorastaan fantastista jääkiekkoa, kuten tiistaina Tapparan edettyä Mestarien liigassa välieriin ruotsalaista Rögle BK:ta vastaan.

Vastustaja, joka aikoo ensi keväänä kaataa Tapparan paras seitsemästä -sarjassa, joutuu venymään maksimiinsa. Useamman vastustajan maksimi ei riitä edes lähelle Tapparan kukistamista pudotuspeleissä.

Otto Rauhala on käynyt jalkaleikkauksessa.

Waltteri Merelä toipuu rannevammastaan.

Tapparan kauden avauspuoliskoon on kuitenkin mahtunut kaksi šokkihetkeä, ylöjärveläisten taistelijoiden Waltteri Merelän ja Otto Rauhalan vakavat loukkaantumiset. Tšekkipelaajan luistin viilsi marraskuun puolivälissä Suomen paidassa pelanneen Merelän, 24, ranteen auki. Pahimmassa tapauksessa ikävä tapaus olisi voinut päättää Merelän uran, mutta nyt selvittiin ”vain” alkuvuoteen venyvällä kuntoutuksella.

Tappara-kapteeni Rauhala, 27, satutti jalkansa viime perjantaina Ilvestä vastaan pelatussa paikallisottelussa. Kirvesluotsi Tapola pelkäsi, että hänen luottotaistelijansa kausi voi olla ohi. Tiistain tuore tieto oli edelleen yhtä alakuloinen. Tapola kertoi, että Rauhala on käynyt jalkaleikkauksessa ja kuntoutuu parhaassa tapauksessa kolmessa kuukaudessa.

Jos kaikki menee hyvin, Rauhala pelaa loppukaudesta, mutta varmuutta tästä ei ole.

Uriensa parasta kiekkoa pelanneiden Rauhalan ja Merelän merkitys Tapparalle on iso myös jäällä, mutta giganttisen suureksi merkitys kasvaa johtajuuspuolella. Etenkin, kun puhutaan Tappara-kapteeni Rauhalasta.

Kun Rauhala aloitti kautensa 14. lokakuuta, Tapparan käyrä lähti heti nousuun. Tappara voitti seuraavat neljä liigapeliään. Kaikkiaan Rauhala on pelannut kuluvalla liigakaudella 15 ottelua, joista Tappara on voittanut mykistävät 12, minkä lisäksi yksi tappiopeleistä tuli vasta voittolaukauskisan jälkeen.

Rauhala on Tapparan luonnepoliisi, joka pitää huolen, että kirves on joka ilta terävä, eikä ohihetkille ole sijaa. Myös Merelä, väkivahva voimahyökkääjä, on Tapparan tärkeimpiä asennepelaajia.

Jussi Tapolan (vas.) mukaan Tappara saattaa tehdä lisähankintoja tulevina viikkoina.

Veli-Matti Savinainen (vas.) ja Jori Lehterä ovat Tapparan kokeneet johtohahmot.

Tämä tarkoittaa sitä, että terveiden Tappara-pelaajien on astuttava esiin. Tapparan onni on, että sillä riittää johtajuutta ja voittamisen kulttuuria myös pelaavassa kokoonpanossa. Tämä nähtiin kristallinkirkkaasti tiistaina, kun kokenut kaksikko Jori Lehterä–Veli-Matti Savinainen, taitavat Niko Ojamäki ja Kristian Tanus sekä maalivahti Christian Heljanko pelasivat huippuottelut. Erityisesti ketju Savinainen–Lehterä–Tanus oli ilmiliekeissä.

Vastaavia esityksiä Tappara kaipaa jatkossakin, kun siltä puuttuu aimo annos ylöjärveläistä sisua.

Pelkällä nykypelaajien entistä isommalla vastuunkannolla Tappara ei mitä todennäköisimmin aio selvitä talven yli.

”[Topi] Rönni lähtee vielä [nuorten] MM-kisoihin, joten olemme määrällisesti ohuella. Katsotaan mitä tulevina viikkoina tapahtuu. Jotenkin meidän on reagoitava kokemiimme menetyksiin”, päävalmentaja Tapola vihjasi Rögle-voiton jälkeen.

Hyökkääjäuutisia odotellessa.