Viime kauden finalistit kohtaavat nyt Mestarien liigan puolivälierissä. Ensimmäinen osaottelu pelataan tänä iltana Ängelholmissa.

Tappara viettää itsenäisyyspäivää työn merkeissä. Tamperelaisjoukkue aloittaa Mestarien liigan puolivälierät tänä iltana Ängelholmissa. Vastassa on hallitseva mestari Rögle BK.

Rögle voitti Tapparan viime talvena hienossa finaalissa lukemin 2–1. Silloin Ängelholmin huutomyrskyllä ei ollut mitään rajaa.

Nyt välieräpaikka ratkaistaan kahden ottelun yhteismaalien perusteella. Tämä muuttaa pelaamisen luonnetta luonnostaan ”normaaleihin” pudotuspeleihin verrattuna. Maalivahti pysyy varmasti tolppien välissä loppuhetkillä, vaikka joukkue olisi tappiolla.

Toinen kamppailu pelataan ensi tiistaina Nokia-areenassa.

Röglen tämänhetkinen iskukyky on arvoitus odotettua vaisumman alkukauden takia. Kanadalaisen Cam Abbottin luotsaama ryhmä on Ruotsin liigassa vasta 11. sijalla ja vain kahden pisteen päässä karsijan paikasta. SHL:n kärki on karannut 16 pisteen päähän.

Kurssia on yritetty kääntää hankinnoilla. Hyökkääjät Adam Edström ja Linus Sandin sekä puolustaja Lukas Klok ovat tulleet Pohjois-Amerikasta syksyn mittaan. Edström on lainalla New York Rangersista. Sandin tuli Philadelphian farmijoukkueesta Lehigh Valleysta ja tšekkipuolustaja Klok Arizonan farmijoukkueesta Tucsonista.

Suomalaisyleisö muistaa Klokin hyvin Lukko-kausilta 2019–21.

Mestarien liigassa Rögle voitti alkulohkonsa häviämättä kertaakaan. Taakse jäivät sveitsiläinen ZSC Lions, unkarilainen Fehérvár ja puolalainen Katowice.

Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella kaatui Ilveksen alkulohkosta tuttu itävaltalaisjoukkue Salzburg.

Kanadalaishyökkääjä Adam Tambellini (4+5=9) ja Detroitin lainaama itävaltalaislupaus Marco Kasper (4+5=9) ovat olleet Röglen tehomiehet CHL:ssä. Kanadalainen Riley Sheen on paukuttanut viisi osumaa.

Toista kautta Röglessä puolustava Tony Sund tuo joukkueeseen suomalaisväriä.

Illan jännityskamppailu alkaa klo 19.05.