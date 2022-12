Jalonen hehkutti Leijonissa debytoivaa Tikkaa – Lehtinen paljasti, että Ikonen on ollut A-maajoukkueen tutkassa jo vuosia

Ilveksen Tommi Tikka pelaa uransa ensimmäiset maaottelut Sveitsin-turnauksessa.

Vähän kuin Leo Komarov ja ”köyhän miehen Jere Lehtinen”.

Vertailukohdat kahdelle debytantille ovat kovat ennen ensimmäistä Leijonien paidassa tehtyä piirtoa jäähän. Ilveksen Tommi Tikka ja Joona Ikonen ovat kuuden tulokkaan joukossa Sveitsin-turnauksessa ja kuvaukset koskevat heitä.

Tikka, 27, on kaksikosta se Komarovia muistuttava. Liiga-kapteenit äänestivät Ilta-Sanomien kyselyssä Tikan Liigan ärsyttävimmäksi pelaajaksi tämän kauden alla. 190-senttinen pelaaja pelaa fyysisesti, saa aikaan mukavasti tehoja ja pääsee vastustajan ihon alle.

”Erittäin ärsyttävä! Koko ajan tökkii ja on jotakin asiaa, muttei koskaan mitään oikeaa asiaa”, kommentoi Lukon Anrei Hakulinen Ilta-Sanomille.

”Joka vaihdossa harmaalla alueella”, säesti TPS-kippari Juhani Jasu samassa yhteydessä.

Päävalmentaja Jukka Jalonen kehuu Tikan monipuolisuutta. Jalonen sanoo Tikan kamppailevan hyvin ja pärjäävän molempiin suuntiin.

”Hänellä on avuja, joita kansainvälisissä peleissä nykypäivänä vaaditaan. Kamppailee hyvin, isokokoinen ja vahva mailastaan. Kova taklaamaan”, Jalonen sanoi.

Ilveksessä Tikka on pelannut sekä yli- että alivoimaa. Ylivoimalla rooli on maskipelaajana. Tällä kaudella Tikka on tehnyt 26 ottelussa 16 pistettä. Uran paras kausi on haarukassa pisteiden valossa ja maajoukkuevalinta kertoo onnistumisesta laajemmin.

”Monikäyttöinen pelaaja. Sellainen fiilis on, että kun hän on kentällä voi joukkue ja valmentajat rauhallisin mielin katsella, miten peli rullailee”, Jalonen sanoi.

Jalonen myöntää, että vertailut Leo Komaroviin ovat varsin osuvia.

”Särmää löytyy ja hän on ilkeä vastustaja. Pelaa sen verran kovaa ja jopa äärirajoilla. Painavat taklaukset. Vastustaja varmasti tiedostaa, kun hän on kentällä. Mutta ei vain fyysinen pelaaja, osaa pelata myös fiksusti. On samoja elementtejä kuin Komarovin pelissä”, Jalonen sanoo.

Ärsyttävyys ei ole pelkkää suun pieksemistä. Jalonen arvioi, ettei se ylipäätään toimisi.

”Ennen kaikkea se kumpuaa fyysisyydestä. Jos joku nassuttaa koko ajan, mitä se auttaa? Pitää olla sellainen, että ei ole kiva mennä hakemaan kiekkoa kulmasta, jos pelaaja tulee sinne vetämään taklauksen loppuun asti.”

Ikoselle uusi mahdollisuus

Titteliä ”köyhän miehen Jere Lehtinen” on käytetty Tampereella jo useamman vuoden ajan Joona Ikosesta. Esimerkiksi Aamulehti käytti vertausta jo vuonna 2019, kun Ikonen oli 20-vuotias.

Ikosen, 24, piti debytoida jo kotiturnauksessa Turussa, mutta sairastuminen esti mukaan lähtemisen

Liigan maalipörssiä 15 osumalla johtava Ikonen on Tikan tavoin tuttu näky Ilveksen ali- ja ylivoimassa. Ikonen on iskenyt maaleja hurjalla tahdilla, mutta ei puolustuksen kustannuksella. Laituri pelaa tunnollisesti kahteen suuntaan.

Maajoukkueen gm:n paikalla operoiva Lehtinen ei ottanut kantaa Ikosen titteliin, mutta kehui laitahyökkääjän olleen jo useamman vuoden laadukas pelaaja.

”Aina on tullut tulosta, mutta nyt hän on päässyt uudelle tasolle. Tulosta tulee hyökkäyspäässä ja hän on valmis hyppäämään maajoukkueeseen”, Lehtinen sanoo.

Vuonna 1998 syntynyt Ikonen on Lehtisen mukaan ollut jo useamman vuoden maajoukkueen seurannassa.

”Ilo katsoa monipuolista pelaajaa ja miten kehitys on tullut ja vielä pystynyt menemään eteenpäin. Hyvä työ palkitaan.”