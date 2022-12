Aamulehti seuraa Tapparan ja JYPin välistä miesten jääkiekko­liigan ottelua tässä jutussa.

Jukka Rautakorpi (oik.) toimii tällä kaudella JYPin päävalmentajana, ja toinen Tappara-legenda Ville Nieminen on hänen tiimissään apuvalmentajana.

Loistavassa iskussa oleva Tappara saa lauantaina odotettuja vieraita: Nokia-areenalle saapuu Tappara-ikonien Jukka Rautakorven ja Ville Niemisen valmentama JYP.

JYP on parantanut peliään kauden edetessä huomattavasti, ja esimerkiksi kuuden viime ottelun kuntopuntarilla mitattuna se on jopa koko sarjan paras joukkue. Sarjataulukossa JYP on silti edelleen vasta kymmenentenä, Tappara löytyy sijalta neljä.

Aamulehti seuraa ottelua hetki hetkeltä alla olevassa liveseurannassa.