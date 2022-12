Huippuvireiset Tappara ja HIFK kohtaavat Helsingissä – uusi hankinta pääsee heti tositoimiin

Aamulehti seuraa HIFK–Tappara-ottelua tässä jutussa.

Perjantaina Helsingin jäähallissa kohtaavat kaksi miesten jääkiekko­liigan kuumimpiin lukeutuvaa joukkuetta, kun Tappara matkaa HIFK:n vieraaksi.

Surkeasti kauden aloittanut HIFK on marraskuun hyvillä otteilla ehtinyt nousta sarjataulukossa yhdeksänneksi. Eroa viidentenä olevaan Tapparaan on enää seitsemän sarjapisteen verran, joskin Tappara on pelannut myös kaksi ottelua vähemmän.

Kymmenen ottelun kuntopuntarissa tämän kaksikon edellä on vain kahdeksan ottelun voittoputkessa oleva Ilves.

Tapparan kokoonpanoon on tehty kolme muutosta. JYPissä alkukauden pelannut, loppukauden sopimuksella Tapparaan torstaina värvätty Geoff Platt ottaa Jere Henrikssonin paikan kolmoskentän vasemmasta laidasta. Uransa Euroopassa Platt, 37, aloitti 14 vuotta sitten Tampereelta – mutta Ilveksestä.

Viljami Nieminen puolestaan korvaa Sami Moilasen nelosketjun vasemmalla sivustalla. Pakistossa Veli-Matti Vittasmäki hyppää ykköspariin. Maksim Matushkin siirtyy seiskapakiksi ja Kasper Kulonummi putoaa kokoonpanon ulkopuolelle.

Christian Heljanko jatkaa Tapparan maalilla ex-seuraansa vastaan.

Aamulehti seuraa perjantaina kello 18.30 alkavaa ottelua hetki hetkeltä tämän jutun liveseurannassa.

Tapparan kokoonpano

Petteri Puhakka–Otto Rauhala–Niko Ojamäki

Veli-Matti Savinainen–Jori Lehterä–Kristian Tanus

Geoff Platt–Patrik Virta–Kristian Kuusela

Viljami Nieminen–Topi Rönni–Philip Granath

Veli-Matti Vittasmäki–Valtteri Kemiläinen

Casimir Jürgens–Mikael Seppälä

Joni Tuulola–Ben Thomas

Maksim Matushkin

Christian Heljanko (Vilho Heikkinen)