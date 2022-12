Tappara hankki Ilveksestä tutun kanadalaiskonkarin – Ilves purki pelaajasopimuksen

Aamulehti

Tamperelaiset jääkiekkoseurat kertoivat uusista pelaajauutisista torstaina. Tappara tiedotti hankkineensa riveihinsä alkukauden JYPissä pelanneen kanadalaishyökkääjän Geoff Plattin. Platt, 37, tahkosi Ilveksen tähtipelaajana kauden 2008–09 tehden 38 pistettä.

Sopimus Plattin ja Tapparan välillä kattaa loppukauden.

Platt pelasi kausina 2005–08 NHL:ssä 26 ottelua Columbus Blue Jacketsissa ja Anaheim Ducksissa. Ilveksessä alkanut jakso Euroopassa on venähtänyt jo 14 vuoden mittaiseksi. KHL:ssä Platt on pelannut yli 700 ottelua, minkä lisäksi hänet on nähty Ruotsissa ja Suomessa. Suomessa Platt edusti Ilveksen lisäksi kaudella 2018–19 Helsingin Jokereita.

Täksi kaudeksi Platt palasi Suomen liigaan. JYPissä hän keräsi 18 ottelussa pisteet 2+4=6.

Ilves puolestaan tiedotti purkaneensa hyökkääjänsä Joonas Odenin sopimuksen. Odenin, 22, sopimus Ilveksen kanssa ulottui kevääseen 2024. Oden jatkaa matkaansa Lappeenrannan SaiPaan.

Oden saapui Ilvekseen kolmen KooKoon liigakauden jälkeen kesällä 2021. Tuulennopea laitahyökkääjä viimeisteli viime kaudella runkosarjan ennätyksikseen 11 maalia ja 29 pistettä, mutta samanlaiset esitykset eivät ole jatkuneet tällä kaudella.

Puolustaja Karri Aho, 20, jatkaa HPK:ssa lainasopimuksella kuluvan viikon ajan.