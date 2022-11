KalPa-puolustajan taklaus Henrik Haapalaan etenee kurinpidon käsittelyyn – Ilves käytti erikoispykälää

Päätös tilanteesta on tulossa keskiviikkona.

Ilves-hyökkääjä Henrik Haapala loukkaantui tiistaina miesten jääkiekkoliigan ottelussa. KalPan ranskalaispuolustaja Hugo Gallet taklasi Haapalaa pään alueelle ajassa 42.49.

Tilanteesta ei tuomittu rangaistusta eikä asia edennyt kiekkoliigan kurinpitodelegaatiolle.

Ilves teki kuitenkin jälkikäteen tilanteesta käsittelypyynnön kurinpidolle ja asia eteni käsittelyyn. Ilves käytti kurinpitosääntöihin kirjattua mahdollisuutta viedä mikä tahansa pelitilanne seuran pyynnöstä kurinpitokäsittelyyn.

”Juuri tällaisia tilanteita varten kyseinen pykälä on olemassa. On kaikkien yhteisen edun kannalta tärkeää, että tarjolla on riittävästi erilaisia mekanismeja, jotta oikeudenmukaisuudella on mahdollisuus toteutua kaikissa olosuhteissa”, sanoo liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki tiedotteessa.

Liiga tiedotti keskiviikkona, että kurinpitodelegaatio kokoontuu jo keskiviikkona ratkaisemaan asiaa. Päätösneuvottelu alkaa kello 20 ja päätöksen on tarkoitus valmistua samana päivänä.