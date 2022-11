Kokenut valmentaja Pekka Virta tarttui Ruotsin kolmannella sarjatasolla pelaavan Nybro Vikingsin haasteeseen.

SaiPasta vapautettu jääkiekkovalmentaja Pekka Virta jatkaa uraansa Ruotsin HockeyEttanissa, joka on maan kolmanneksi korkein sarjataso. Nybro Vikings on yllättäen Virran uusi seura. Vikings pelaa sarjan etelälohkossa ja on siinä viidentenä.

”Mielenkiintoinen pesti. En olisi muuten ryhtynytkään”, Virta sanoo maiseman vaihdoksesta.

Virta jatkaa, ettei hänellä ollut mitään vaikeuksia viettää sapattia ja käyttää aikaansa kiekon ulkopuolella. ”Meillä on asunto Tukholmassa ja tämä on lyhyt stintti, jossa on hyvä nähdä, mitä tänne kuuluu.”

Pikkutaajama Nybro ei ole kovinkaan lähellä Tukholmaa. Paikka sijaitsee lyhyen matkan päässä Kalmarin länsipuolella eteläisessä Ruotsissa.

”Kaikki on ollut ok tähän asti”, Virta kuvaa taukoaan. ”Mutta kun agentilta tulee tieto seurasta, sitä pitää nopeasti miettiä, lähdenkö. Sanoin ensin ei, mutta nämä halusivat vähän enemmän, päädyin tänne.”

