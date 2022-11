Ennennäkemätön ryntäys: Ilveksen ja Tapparan otteluun on kuukausi, mutta liput ovat loppumassa – ”Ei tule mieleen vastaavaa”

Tampereen kiekkobuumi ei ole enää uutinen. Suomen jääkiekkopääkaupungissa taistellaan mestaruudesta kiinnostavilla joukkueilla ja Euroopan hienoimpiin kuuluvassa areenassa, joten kiinnostus on ollut ja lienee jatkossakin korkealla.

Kiekkobuumi on kuitenkin saavuttamassa jonkinlaisen uuden huipun. Ilves tiedotti keskiviikkona, että kuukauden päästä (9. joulukuuta) pelattavaan Ilveksen ja Tapparan väliseen Tampereen paikallisotteluun on myyty jo yli 12 000 lippua. Tämä tarkoittaa jo lähes täyttä hallia. Loppuunmyyty halli tarkoitti esimerkiksi edeltävässä paikallisottelussa, jota Tappara isännöi, 12 600 katsojaa.

Eli seuraavaan Tampereen paikalliseen on aikaa nelisen viikkoa, eikä lippuja ole myytäväksi kuin muutamia satoja.

”Peli on Tampereella kiinnostavin mahdollinen, ja ajankohta on otollinen. Ilolla huomaamme, että matsi on käytännössä loppuunmyyty kuukautta ennen”, Ilveksen myynti- ja tapahtumapäällikkö Lasse Fihl kertoo Aamulehdelle.

Onko näin varhain alkanutta ja yhtä kovaa lippuryntäystä ollut aiemmin?

”Ei tule mieleen vastaavaa. Pudotuspeleissä on myyty pelejä loppuun nopeasti, toki, muttei runkosarjassa”, Fihl arvioi.

Ilves on miesten jääkiekkoliigan yleisömäärätilaston selkeä kärki. Ilves on myynyt 20 kotiotteluunsa yhteensä 54 458 lippua. Tämä tekee yleisökeskiarvoksi 7779.

”Paikallispeli on pieni poikkeus muiden otteluiden joukossa, mutta meillä on mennyt lippuja hyvin. Olemme tosi hyvillä mielin ja tyytyväisiä. Uskomme ja toivomme, että trendi on nouseva.”