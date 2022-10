Ilvestä lyödään kaikista ilmansuunnista. Keltavihreiden on pidettävä päät kylminä ja maltti valttinaan. Kiitos seisoo pudotuspeleissä.

Aamulehti

Painajaismainen. Katastrofaalinen. Karmea. Nämä adjektiivit tulevat mieleeni, kun yritän kuvata Ilveksen viime viikkoja seuran rajun päätöksen jälkeen.

Tuo päätös oli päävalmentaja Jouko Myrrän erottaminen ja hänen korvaamisensa Antti Pennasella keltavihreiden oltua sarjakärjessä. Ilves voitti vielä Pennasen ensimmäiset ottelut, mutta on sittemmin luisunut neljän ottelun tappioputkeen miesten jääkiekkoliigassa. Mestarien liigasta tuli lähtö lohkovaiheen jälkeen tappiolla norjalaiselle Stavanger Oilersille.

Mikä pahinta Ilveksen peli on ollut täysin sekaisin. Ilveksen otteista ei ole saanut minkäänlaista tolkkua. Vuoristoratamaisina viikkoina Ilves on välillä karvannut kovaa, välillä asettanut trap-puolustuksen keskialueelle. Hyökkäyksiin on lähdetty välillä Myrrän ajoilta tutusti vikkelästi ylöspäin, välillä hitaammin rytmittäen.

Punaista lankaa on saanut etsiä kissojen ja koirien kanssa – jopa yksittäisten otteluiden sisältä.

Pennasen aiemmat joukkueet ovat rytmittäneet peliään enemmän kuin Myrrän Ilves. Mitä todennäköisimmin Pennanen haluaa monipuolistaa Ilveksen pelaamista, mistä on nähty orastavia viitteitä. Tuskin Pennasta palkattiin Ilvekseen peluuttamaan edeltäjänsä pelitapaa. Liikkuvan junan alta on kuitenkin erittäin vaikeaa vaihtaa raiteita uusiin. Riski junan päätymiselle kyljelleen on ilmeinen.

Myrrän valmennus hioi Ilveksen pelaamista mieleisekseen neljättä kauttaan. Vauhtikiekko on jokaisen Ilves-pelaajan selkärangassa. On mahdotonta sanoa etäältä, onko Ilveksen sekavan pelaamisen syynä se, että Pennanen haluaisi Ilveksen pelaavan hänen jääkiekkoaan, mutta vanhat opit puskevat kaukalossa pelaajien mieliin, vai onko Pennanen jättänyt ainakin hetkeksi Ilveksen pelaamiseen Myrrän pelitavan piirteitä.

Ainoa varma asia on se, että tuloksena on ollut sekasotku. Pelin sekavuus on johtanut samalla siihen, että Ilveksen yksilöt ovat menneet henkisesti totaalisen lukkoon. Tästä yhtälöstä on seurannut selvänumeroisia tappioita.

Antti Pennanen aloitti Ilveksen päävalmentajana lokakuun alussa. Vuoden 2019 Suomen mestarin tietotaitoa testataan Tampereella toden teolla.

Ilveksellä ei tällä hetkellä ole monia huipputasollaan pelaavia pelaajia. Kultakypärää kantaa kokenut Petri Kontiola (vas.).

Tuomio saa odottaa

Ilveksen seurajohdon rajua ratkaisua kritisoidaan nyt laajalti. Näyttäähän Myrrän erottaminen näin lokakuun lopussa valtavalta virheeltä. On kuitenkin liian aikaista antaa lopullista tuomiota Ilves-pomojen antamille potkuille.

Papukaijakin olisi osannut rääkäistä, kumpi olisi ollut Ilvekselle parempi valmentaja, jos päämääränä oli olla mahdollisimman korkealla sarjataulukossa syksyn lopussa. Kraak, Myrrä! Kraak, Myrrä!

Ilves halajaa syysgloorian sijaan ensimmäistä mestaruuttaan 37 vuoteen. Jos Ilves keväällä menee Pennasen valmennuksessa pitkälle, syksyn sometuomareita ei näy mailla, ei halmeilla.

Syksystä on Ilveksen onneksi pitkä matka kevääseen. Kahdeksan vuotta sitten elettiin syksyä 2014. Musiikki-Suomi pöhisi Boom Kah -hitin julkaisseesta teinisensaatio Robinista, Suomen pääministerinä oli aloittanut Alexander Stubb – ja Tapparalla oli tulokaspäävalmentaja Jussi Tapola, jolle vaadittiin potkuja rämmityn syksyn jälkeen. Tapolan Tappara oikaisi kurssinsa joulukuussa, mikä johti hopeamitaliin. Myöhemmin Tapola on voittanut muutaman mestaruuden. Asiat ovat menneet ihan hyvin.

Kinkkinen Ilveksen tilanne silti on, eikä siihen voi suhtautua kevyesti. Pennanen tarvitsee ennen kaikkea aikaa. Ilves ei ole päässyt lokakuun peliruuhkassa kunnolla harjoittelemaan, ja niin tylsältä kuin se kuulostaakin, huippu-urheilussa taiat tehdään harjoituksissa.

Marraskuun maajoukkuetauko lienee Ilveksen pitkän seurahistorian odotetuin.

Toimitusjohtaja Risto Jalon edustama Ilveksen seurajohto on päätynyt kovan kritiikin alaiseksi.

Jouko Myrrä valmensi Ilveksen viime kevään SM-pronssiin.

Sympaattisesta vihatuksi

Ilves kasasi harteilleen giganttiset paineet erottamalla pidetyn Myrrän. Seura heitti lisää löylyä päälle hylkäämällä Myrrän pyynnön jäähyväisistä pitkään palvelemalleen joukkueelle. Sympaattisesta Ilveksestä tuli yhdessä aamupäivässä muualla kiekko-Suomessa vihattu. Tervetuloa kerhoon, voitaisiin naapurista toivottaa.

Negatiivinen ilmapiiri ja kovat paineet rusentavat tällä hetkellä Ilves-joukkuetta. Pennanen, 43, opiskelee psykologiaa. Opintojen tuomalle tietotaidolle on uudessa työpaikassa melkoinen kysyntä.

Ilveksen on tärkeää saada kurssinsa käännettyä mahdollisimman pian, jotta paineet eivät ehdi musertaa keltavihreää nippua tuhkaksi. Tulosten paraneminen alkaa, kun Pennasella on selkeä visio Ilveksen pelaamisesta, hän alkaa saada sitä harjoitusten kautta tuotua Ilves-pelaajien selkärankoihin ja pari voittoa avaa henkistä lukkoa.

Ilveksellä on huippuvalmentaja ja -joukkue. Nyt Ilveksen on pidettävä pää kylmänä ja maltti valttinaan. Kiitos seisoo pudotuspeleissä.

Miesten jääkiekkoliigaa HIFK–Ilves perjantaina kello 18.30. Lauantaina Sport–Ilves kello 18.30. C More näyttää ottelut.