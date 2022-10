Jos listattaisiin 200 parasta suomalaista jääkiekkoilijaa, Marko Anttila ei mahtuisi listalle. Silti hän on yksi Suomen historian menestyneimmistä pelaajista, jolle fanit asettavat kohtuuttomia odotuksia SM-liigassa.

Kevät 2022 kuvasti hyvin Marko Anttilaa. Kun Jokerien taru KHL:ssä päättyi maaliskuussa, Anttila pakkasi laukkunsa ja siirtyi kovan pöhinän saattelemana Ilvekseen, josta hän oli 11 vuotta aiemmin lähtenyt maailmankiertueelleen.

Tampereelle palasi olympiavoittaja ja MM-kultakapteeni, Suomi-kiekossa ikoniseen asemaan noussut ”Mörkö”.

Anttila pantiin Ilveksessä heti ykkösketjuun, mutta esitykset eivät olleet sitä tasoa. Leijonalegenda oli eksyksissä. Tehoja ei tullut, Anttila tuntui olevan jatkuvasti myöhässä tilanteista, ja fanien kritiikki kasvoi.

Anttilan parin kuukauden mittaisesta paluusta Ilvekseen ei jäänyt käteen kovin hohdokasta kerrottavaa.

Kun samassa Nokia-areenassa putosi tovi myöhemmin MM-kiekko jäähän, Anttila oli, totta kai, taas elementissään.

Maajoukkueen viime vuosien merkittävin ratkaisupelaaja nosti maaleillaan Leijonat suosta puolivälierässä. Yleisö ulvoi euforiassa, ja Mörkö oli kultajuhlissa juhlittu MM-sankari.

Yhtälö on erikoinen, mutta niin on pelaajakin.

Marko Anttila palasi hetkeksi Ilveksen riveihin viime kaudella. Välillä hän pelasi ilman mailaakin.

Tarina alkaa Kelhon kyläkoululta Lempäälän takamailta, jossa tuleva leijonalegenda aloitti koulutiensä.

Jo niihin aikoihin Anttilan jalat liimautuivat tiukasti maahan, mikä on vaikuttanut oleellisesti myös siihen, millainen pelaaja hänestä on tullut. Maaseudulla ei leijuttu.

Vaikka noihin aikoihin Tampereen seudulta sikisi monta lahjakasta mutta laiskaa kiekkoilijaa, Anttila ei tähän kööriin lukeutunut.

Marko Anttila 12-vuotiaana.

Hän ei ollut mikään kadehdittu ja ”retee” nuuskamälliä imeskellyt nuori kiekkoilija. 19-vuotiaaksi asti Anttila harrasti jääkiekkoa Lempäälän Kisassa. Nimenomaan harrasti. Hän oli pudonnut Ilveksen junioreista jo vuosia aiemmin. Sekin teki nöyräksi.

Ei LeKissä haaveiltu vakavissaan ammattilaisurista tai nuorisomaajoukkueista.

”Eihän meillä siihen aikaan Lempäälässä mitään fysiikkaa treenattu. Hän aloitti sen puolen sitten parikymppisenä siirryttyään Ilvekseen”, Anttilaa A-nuorten Suomi-sarjassa valmentanut Hannu Juppala muistelee.

"Anttila oli jo siihen aikaan nöyrä joukkuepelaaja, mutta vähän turhan kiltti kaukalossa.”

Pitkä poika erottui LeKin B-juniorien joukkuekuvassa 2002.

Marko Anttila siirtyi 19-vuotiaana LeKistä Ilveksen A-junioreihin.

Palataan taas nykyaikaan. 18 ammattilaiskautta myöhemmin Anttila on suorastaan maaginen pelaaja suomalaisessa kiekkokuvastossa.

Nyt seurana on Oulun Kärpät. Toisin kuin viime keväänä Ilveksessä, nyt Anttila on taas elementissään.

Valmentaja Lauri Marjamäki osaa hyödyntää tehokkaasti Marko Anttilan vahvuuksia.

Jokereissa Anttilaa vuosia aiemmin valmentanut Lauri Marjamäki tietää, miten pelaajasta saadaan tehot irti. Kärppien riveissä Anttila ei näytä kaukalossa eksyneeltä tai hitaalta. Hän tietää, mitä tekee.

"Vaikka tämä voi kuulostaa kaikkien saavutusten jälkeen tyhmältä, niin eihän Anttila kauhean lahjakas pelaaja ole. Siis kun puhutaan kiekonkäsittelystä, syöttämisestä, syötön vastaanottamisesta. Ei hän ole mikään give-and-go-pelaaja, eikä hänellä ole oikein mitään harhauttelurepertoaaria”, Marjamäki sanoo ja jatkaa.

"Mitä selkeämpi rakenne pelaamisessa on, sitä paremmin Anttilan vahvuudet pääsevät esiin. Jos Anttila lähtee menemään vinksin vonksin ympäri kenttää, sitten menee vaikeaksi, koska hänellä ei ole mikään maailman paras pelikäsitys. Sen sijaan hän ymmärtää pelin strategisia tavoitteita, jatkumoita.”

Jos listattaisiin Suomen 200 – tai miksei 300 – parasta jääkiekkoilijaa yksilötasolla, Anttila ei mahtuisi listalle, vaikka hän on kahdella maailmanmestaruudella ja yhdellä olympiakullalla yksi Suomen lajihistorian menestyneimmistä pelaajista.

Anttila on nöyrä nelosketjun roolipelaaja, oli kyseessä sitten MM-finaali tai SM-liigan lokakuinen tiistaipeli. Tämä kytkeytyy hänen persoonaansa. Anttila ei yritä olla muuta.

Jääkiekkotermistön muotitermiä kokonaisvaltainen pelaaja ei voi missään tapauksessa käyttää Anttilan kohdalla.

"Hän itse tietää vahvuutensa, ja minä puolestaan tiedän, miten häntä käytetään. Tällä kaudella alusta asti on ollut molemmille selvää, että ”Stretsi” on neloskentän oikea laita ja ykkösalivoiman runkopelaaja. Ennen kaikkea hän tuo johtajuutta”, Marjamäki sanoo.

"Hän on siitä poikkeuksellinen pelaaja, että vaikka räntää tulee kaatamalla, hän lähtee loppuverryttelyyn ja näyttää sitä kautta muille mallia. Se taas on iso arvo nuoremmille siitä, että mitä huippu-urheilijaksi kasvaminen on.”

Ulottuvuus on yksi Marko Anttilan vahvuuksista.

Marjamäen tavoin Jukka Jalonen on valmentaja, jonka joukkueessa Anttilalla on tapana onnistua.

Molemmat heistä korostavat Anttilan vilpittömän, levollisen ja suoraselkäisen persoonan vaikutusta. Myös huumorintajua.

”Anttila on todella hyvä tyyppi. Hän osaa nauraa itselleen ja kuitata myös pilke silmäkulmassa takaisin”, Jalonen sanoo.

Marko Anttila ja Atte Ohtamaa juhlivat valmentaja Jukka Jalosen kanssa maailmanmestaruutta Nokia-areenalla toukokuussa.

Jopa Jalonen naureskelee välillä Anttilan kanssa tämän vajavaisille taidoille.

”Saatan esimerkiksi sanoa, että ”Stretsi, kun pääset kahdella yhtä vastaan -hyökkäykseen ja sinulla on kiekko, niin se on sitten syöttökielto. Kaikki tietävät, että kun sinulla on kiekko, se on aina laukaus. Sanotaanko näin nätisti, että olet pirun paljon parempi ampumaan kuin syöttämään.”

Juuri tässä piilee Anttilan paradoksaalisuus. Valmentajatkin tietävät, ettei Anttila osaa syöttää, eikä hänen pelikäsityksensä ole kaksinen nopeaan reagointipeliin. Luistelukin on kulmikasta.

Silti hän on lunastanut kausikortin maajoukkueeseen ja tehnyt kovaa tiliä Euroopan huippusarjoissa.

Pitäähän kaverissa siis olla jotakin muutakin kuin vain mukavaa persoonaa, kun tilastotkaan eivät aina tue hänen huippusuorituksiaan.

Tuskin edes puolet leijonaotteluita kotisohvillaan jännittävistä suomalaisista tietää, ettei Anttila ole tehnyt koskaan seurajoukkueessa 20 maalia kaudessa. Jopa kymmenen maalia kaudessa on hänelle harvinaisuus. Silloinkin moni osumista on syntynyt tyhjään maaliin.

Ei Anttila mikään maalintekijä olekaan. Hän on ennen kaikkea puolustava ja rikkova pelaaja. Anttila saattaa pelata roolissaan loistavan vaihdon, vaikka kiekko olisi sen aikana vain hipaissut pari kertaa hänen mailaansa.

Jos SM-liigassa tilastoitaisiin syötönkatkot, Anttila olisi korkealla. Kannattaa seurata, kuinka kovalla prosentilla Anttila huitoo kiekkoa joukkueelleen edulliseen paikkaan laidan vieressä irtokiekkotilanteessa tai keskialueen seisahtuneessa pelitilanteessa.

"Se ulottuvuus luo aikamoiset lonkerot. Peli pysähtyy yleensä aika hyvin siihen, jos Anttila on puolustavassa roolissa. Hänestä ei mennä kiekon kanssa ohi ihan ilmaiseksi. Varsinkin alivoimalla ulottuvuus yllättää usein vastustajat”, Jalonen sanoo.

”Puolustuspelaaminen, pitkä maila, sijoittuminen, syötönkatkot, alivoimapelaaminen”, Marjamäki luettelee Anttilan pelilliset vahvuudet kuin apteekin hyllyltä.

Suoraluistelunopeus on yksi Marko Anttilan vahvuuksista.

Jalonen nostaa myös esiin yhden Anttilan kohdalla harvemmin puhutun ominaisuuden: suoraluistelunopeuden.

"Moni ei ymmärrä, että Anttila on aika nopea. Siis hän menee oikeasti suoraan todella lujaa. Siihen saa lyödä vierelle aika kovan luistelijan, että pärjää Anttilalle. Sen takiahan hän karkaa alivoimalla läpiajoihin”, Jalonen sanoo.

"Moni ei myöskään välttämättä ymmärrä, että Anttila on aika ilkeä vastustaja. Vaikka hän ei pelaa ylikovaa tai ole törkeä, häntä vastaan on ikävä pelata. Moni hyvä pelaaja turhautuu iilimatomaiseen Anttilaan. Ilja Kovaltshuk aikoinaan varsinkin”, Jalonen hymähtää.

Vaikka Anttila pelaa kurinalaisesti ja nöyrästi yrittämättä koskaan mitään ylimääräistä, hän on myös pelaaja, joka on erittäin kiinnostunut keskustelemaan valmennuksen kanssa esimerkiksi alivoimapelin pienistä nyansseista.

"Anttila käyttää todella hyvin vahvuuksia hyväkseen. Hän tuntee itsensä pelaajana, ja varmasti ihmisenäkin. Ei Anttilalla ole kykyä liikuttaa kiekkoa yhdellä kosketuksella, mutta ei se häntä harmita. Hän hyväksyy itsensä sellaisena kuin on. Se on hänen vahvuutensa”, Jalonen summaa.

” Hän pelaa simppeliä ja fiksua jääkiekkoa. Ei yritä haastaa tilanteessa, jossa siihen ei ole järkeä. Hän lyö ennemmin kiekon vain päätyyn pakin taakse.”

”Anttila on todella hyvä tyyppi. Hän osaa nauraa itselleen ja kuitata myös pilke silmäkulmassa takaisin”, Jukka Jalonen sanoo.

Jos Anttila olisi vain tunnollinen, luotettava ja fiksu nelosketjun puurtaja, ei hänestä kirjoitettaisi tätäkään juttua.

Mutta kun on se toinen puoli. Viime vuosien ratkaisut Leijonissa.

Jo Anttilan nousu maajoukkueen vakiokalustoon oli täysin poikkeuksellinen. Asemansa hän sinetöi Bratislavan MM-kisoissa 2019 juuri ennen 34-vuotispäiviään. Siis iässä, jossa lähes kaikki muut pelaajat alkavat jo hiipua.

"Anttila on yksi poikkeuksellisimmista pelaajista siinä, että hän on 30 ikävuoden jälkeen pystynyt vuosi vuodelta parantamaan selkeästi fysiikkaansa ja omaa pelaamistaan”, Marjamäki sanoo.

"Tuntuu, että vaikka hänellä on ikää nyt 37, pelivuosia on jäljellä. Hän on todella kiinnostunut fysiikasta ja ravinnosta. Ja hän ymmärtää, että pitää tehdä vuosi vuodelta entistä enemmän hommia, että pysyy mukana.”

Miksi Anttila sitten ratkoo nykyään aina tärkeät maaottelut?

"Hän pystyy olemaan tiukoissa hetkissä se sama oma itsensä kuin missä tahansa muussakin pelissä”, Leijonissa ja nyt Kärpissä Anttilan kanssa pelannut Atte Ohtamaa sanoo.

"Henkinen vahvuus ja oikeanlainen rentous ovat myös ominaisuuksia, jotka on nostettava esiin. Hän pystyy olemaan tiukoissa paikoissa ja paineen alla parhaimmillaan.”

Käytännössä Anttilan suoritus on täysin samanlainen marraskuisen tiistai-illan liigapelissä tai MM-finaalissa. Hänen ei tarvitse muuttaa mitään.

Maailmanmestari mallia 2019.

Kun taitavampien pelaajien suoritustaso saattaa helposti hieman pudota jännittävissä ja tarkemmissa suurotteluissa, Anttila sen kuin porskuttaa samalla kaavalla kuin aina ennenkin. Ei häneltä odoteta maaleja tai hyökkäyspään onnistumisia.

”Tekniikka ei ole ihmeellinen, mutta koko on. Miten se sitten vaikuttaa ratkaisupeleissä? Painepelissä kaikki yrittävät välttää viimeiseen asti jäähyjä. Kokonsa takia Anttilaan on vaikea päästä kiinni puhtailla otteilla tai mailaa käyttämättä. Siksi Anttila saa ratkaisupeleissä enemmän tilaa”, Raimo Summanen sanoo.

Puolustuspelin eksperttinä Anttilan ketjun tehtävä on pitää vastustajan kärkiketju nollilla, mutta arvokisojen tiukoissa pudotuspeleissä Anttila pääsee usein itse laukaisupaikoille enemmän kuin tavallisessa liigapelissä.

"Mentaaliasetelma on usein sellainen, että hyökkäysroolin ketjun täytyisi tehdä ratkaisupelissä tulosta keinolla millä hyvänsä. Silloin he alkavat ylihyökätä, ja vastustajan puolustava ketju pääsee iskemään vastaan.”

Myös maalivahdeille kohtalonottelut ovat mentaalisesti haastavia. Yksikin virhe käy helposti todella kalliiksi.

"Anttilan laukaus on ainutlaatuinen. Välitykset ovat niin erilaiset kuin muilla. Paineen alla myös maalivahdit pelaavat keskiarvopeliä. Anttilan laukaus hämää, koska eiväthän maalivahdit kohtaa laukauksia Anttilan kokoisilta pelaajilta juuri koskaan”, Summanen sanoo.

Marko Anttilan laukaus ei ole niitä tavallisimpia maalivahdin näkökulmasta.

Konemainen Anttila on kuin luotu Leijonien arvoturnaussapluunaan.

Hän toteuttaa ennakkoon ohjelmoitua yksinkertaista kaavaa.

Tietynlainen kone on tietynlainen kone. Eihän ruohonleikkurillakaan mitään tee, jos sillä ajetaan lumella. Nurmella se taas on hyvinkin hyödyllinen kapistus. Kuten Anttila Leijonissa ja nyt Kärpissä.

Marko Anttila suhtautuu urheiluun urheiluna. Hän ei rakentanut identiteettiään sen varaan, että hänestä tulee ammattilaiskiekkoilija. Ei hänestä 18-vuotiaana A-nuorten Suomi-sarjassa sellaista pitänyt tullakaan. Anttila pohti niihin aikoihin jo koko harrastuksen lopettamista.

Marko Anttila kuvattuna mökillään keväällä 2022.

Anttila on historiasta kiinnostunut leppoisa ja maanläheinen perheenisä, joka tykkää käydä mökillä lämmittämässä saunaa ja hakkaamassa halkoja. Ei hänellä ole pelaaja-agenttiakaan. Anttila hoitaa sopimusasiat itse.

Siinä ohessa hänestä on tullut puolivahingossa kultainen leijonaikoni.

"Anttila tuli ikään kuin rumana ankanpoikasena jääkiekon genreen. Häntä epäiltiin ihan koko ajan. Ja ihminen, joka on lähtenyt takamatkalta tai alkanut menestyä vaikeuksien jälkeen, on usein erittäin kiitollinen ja levollinen. Anttila on ollut pitkään altavastaaja, eikä häntä ikinä ahdista pelata”, Raimo Summanen tiivistää.

Kaava voi tänä talvena olla taas tuttu. Anttilaa ei paljon näy runkosarjan harmaudessa, mutta kun kevätaurinko alkaa lämmittää, ei yllättäisi, mikäli Anttila huudattaa sankariteoillaan ensin Raksilan jäähallia ja sen päälle taas Nokia-areenaa.

Ilves kohtaa liigaottelussa Kärpät Oulussa tiistaina.