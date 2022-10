Kakkosmaalivahti Vilho Heikkinen on hurmannut Tapparan työmoraalillaan – kolmas peräkkäin torjuttu voitto ei vaatinut ihmeitä

Vilho Heikkinen on saanut pelirutiinia Tapparan tolppien välissä Christian Heljangon oltua sivussa. Vaalimahtivalmentaja Aki Näykki on hakenut Tapparan kauteen vauhtia Nashville Predatorsin valmennusleiriltä.

Maalivahtivalmentaja Aki Näykki kiittelee Tapparan kakkosvahtia Vilho Heikkistä tämän viime aikojen tuloksista. Näykin mielestä tuloksiakin tärkeämpää on kuitenkin se tapa, jolla pelaajat tekevät töitä ja pyrkivät jatkuvasti kehittymään.

Aamulehti

Christian Heljangon tilanne on harmittanut Tapparan jäseniä kollektiivisesti tänä syksynä, mutta ykkösmaalivahdin toistuneet poissaolot eivät ole syösseet joukkuetta raiteiltaan miesten jääkiekkoliigassa. Kakkosmaalivahti Vilho Heikkiselle, 24, viime viikkojen vastuu on tullut osin odottamatta, mutta hän on selvinnyt siitä kunnialla.