Tappara ja Ilves ovat harvinaisen haasteen edessä – ”En näe tässä talouden ja yleisön kannalta mitään hyvää”

Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro uskoo Nokia-areenan tilanteen olevan parempi ensi kaudella. Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen sanoo vieraspeliputken olevan iso haaste.

Aamulehti

Tapparaa ja Ilvestä ei nähdä maanantain ja tiistain ottelujen jälkeen kuukauteen Nokia-areenassa. Tampereen keskustan pyhättö on täynnä muita tapahtumia siinä määrin, että Tapparan seuraava kotiottelu on ohjelmassa vasta 17. marraskuuta ja Ilveksen 19. marraskuuta.

Tässä välissä Tappara ja Ilves pelaavat miesten jääkiekkoliigassa peräti seitsemän vierasottelua peräkkäin.

Pelaajien sijaan Nokia-areenan tähtinä loistavat muun muassa Volbeat, Cats-musikaalin esiintyjät sekä NHL-seurat Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets. Turussa pelattava EHT-turnaus venyttää taukoa osaltaan.

”Ei tämä ole ideaali tilanne. Kuukauden tauko aiheutti myös sen, että olemme pelanneet tosi paljon kotona nyt alkusyksystä. Pelimäärät vaihtelevat paljon kuukausittain. Toivoisin tasaisempaa pelirytmiä yleisön ja kassavirran kannalta”, Tapparan taustayhtiön Tamhockeyn toimitusjohtaja Mika Aro sanoo.

Hän kuitenkin toteaa, että kuukauden tauko kotipeleihin ja kotipelituottoihin ei aiheuta vielä ongelmia taloudellisesti.

”Siinä mielessä tämä on myös taloudellinen asia, että yleisökeskiarvo olisi varmasti vähän isompi, jos pelit ajoittuisivat tasaisemmin. Nyt pelejä on ollut vähän turhankin tiuhaan.”

Tapparan alkukauden yleisökeskiarvo Liigassa ennen maanantaita oli 6 134 katsojaa. Illan Sport-peliin seurajohto odotti jopa 10 000 katsojaa. Ilves on ollut yleisömäärissä Liigan kärki. Sen kotipelien yleisökeskiarvo on 7 541.

Fakta Nokia-areenan tapahtumia 23. lokakuuta: Volbeatin konsertti 27.–30. lokakuuta: Cats-musikaali 4.–5. marraskuuta: Columbus Blue Jacketsin ja Colorado Avalanchen NHL-ottelut 12. marraskuuta: Mestarit-konserttikiertue

Tappara on pelannut maanantai-illan Sport-kamppailun jälkeen jo yhdeksän kotiottelua Liigassa, mikä on selkeästi eniten kaikista joukkueista. Tämän lisäksi joukkue on pelannut kolme kotiottelua CHL:ssä.

Kotipeliputkia on tarjolla niin Tapparalle kuin Ilvekselle tämän jälkeenkin.

”Tämä aiheuttaa isoja haasteita meille, Ilvekselle ja koko Liigalle. On vaikea paletti sovitella pelipäivät yhteen”, Mika Aro sanoo.

”En näe tässä talouden ja yleisön kannalta mitään hyvää. Joukkuekin pelaisi mielellään muutaman kotipelin välillä. Jatkossa pitää pystyä välttämään vastaava tilanne.”

Korona-aika näkyy yhä Nokia-areenan kalenterissa. Tapahtumia on siirretty, mikä on yksi syy sille, että kiekkojoukkueet joutuvat nyt väistymään muiden tieltä.

”Tauko tuli annettuna tekijänä. Emme ole päässeet tähän vaikuttamaan”, Aro toteaa. ”Uskon, että tilanne paranee merkittävästi ensi kaudelle ja saamme enemmän viikonloppu­pelejä eikä tule näin pitkiä taukoja kalenteriin.”

Ilveksen alkukauden kotiotteluiden yleisökeskiarvo 7 541 on liigan selvästi paras. Yli 7 000 katsojan pääsee vain HIFK (7 170). Ilves on ollut myös Tapparan jälkeen toiseksi suosituin vierasjoukkue, joskin lukuja kasvattavat paikallispelit.

Ilveksen arki on ollut tasaista vuorottelua kotiottelusta vieraspeliin. Nyt siihenkin tulee siis muutos.

”On iso haaste pelata pitkään vieraissa ja oppia olemaan sen kanssa. Uskon, että se myös kasvattaa ja auttaa meitä, mutta tuloksenteon kannalta se on tiukka pätkä ehdottomasti”, Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen sanoo.

Pennanen kertoo, että ei muista aiemmalta uraltaan vastaavaa putkea. Hän nostaa joukkueen haasteiksi matkustamisen ja palautumisen. Laadukkaalle harjoittelulle ei jää samalla tavalla aikaa kuin normaalisti.

Jaksoon mahtuu kaksi tiukkaa rypistystä. HIFK ja Sport tulevat vastaan peräkkäisinä päivinä lokakuun lopussa ja JYP ja KooKoo samalla tavalla marraskuun puolella.

”Kovalta se kuulostaa, mutta sen takia tätä tehdään, että saamme kokemuksia pankkiin.”

Pennanen ei ota kantaa, onko tuplapelien sisällyttäminen jo muutenkin tiukkaan vierasohjelmaan kohtuullista.

”Kuten sanotaan, niin keskitymme niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa. Ohjelmaan emme enää pysty.”

Vierasreissuilla suunnitelmia saatetaan joutua muokkaamaan lennosta, jos vireystila sitä vaatii.

”Emme tee asioita mustekynällä vaan lyijykynällä. Silloin meillä on mahdollisuus tehdä suunnitelmia uusiksi”, Pennanen luonnehtii.