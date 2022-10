Ville Hämäläinen ottaa vastuun SaiPan liigajoukkueesta

Seuran tiedotteen mukaan sen ei tarvitse maksaa ensi kaudesta Pekka Virralle palkkaa, vaikka irtisanotulla päävalmentajalla oli kolmivuotinen sopimus, josta oli menossa toinen kausi.

Aamulehti

SaiPan liigajoukkue vahvisti perjantaina nettisivuillaan myöhään torstai-iltana julkisuuteen levinneen tiedon päävalmentajan vaihdoksesta. Seura ilmoitti, että se on vapauttanut Pekka Virran päävalmentajan tehtävästä.

MTV Urheilun tietojen mukaan Virta, 53, olisi pyytänyt sopimuksen purkamista itse.

Kuluvalla kaudella SaiPa on ollut otsikoissa usein. Viimeksi tällä viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että Virta olisi kritisoinut pelaajiaan vahingossa joukkueen WhatsAppissa syyskuussa hävityn TPS-ottelun jälkeen.

Liiga-SaiPa Oy:n toimitusjohtajan Jussi Markkasen ja Pekka Virran mukaan ainoa syy nyt tehtyyn päätökseen oli tulokset kaukalossa. SaiPa on sarjassa viimeisenä ja se on voittanut vain yhden ottelun pelaamistaan 11 pelistä.

”Viime kauden alla alkaneessa prosessissa on ollut välitavoitteita ja on täysin selvää, että emme ole päässeet niihin. Näkemyksemme mukaan joukkueemme on parempi kuin tulos nyt näyttää”, Markkanen kommentoi tiedotteessa.

Virralla oli SaiPan kanssa kolmivuotinen sopimus, josta oli menossa toinen kausi. Hän tuli Lappeenrantaan valmennettuaan Lukon Suomen mestariksi keväällä 2021.

Tiedotteen mukaan SaiPalla ei ole Virralle palkanmaksuvelvoitetta ensi kaudesta.

”Sopimuksen mukaisesti, mikäli määrätyt tavoitteet eivät täyty, myöskään tietyt velvoitteet eivät täyty. Luonnollisesti minulle on suuri pettymys ettei menestystä tullut, mutta 35 vuotta jääkiekosta palkkaa saaneena ymmärrän realiteetit”, Virta kertoi.

SaiPassa valmennusvastuuseen tarttuu Ville Hämäläinen, joka hoiti tehtävää jo Tero Lehterän lomautuksen ajan kaudella 2020–21.

SaiPan muu valmennus jatkaa ennallaan: Santeri Immonen apuvalmentajana, Antti Ore maalivahtivalmentajana ja Antti-Juuso Ropo fysiikkavalmentajana.