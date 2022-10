Tappara kohtaa seuraavaksi HC Davosin jääkiekon Mestarien liigassa

Jääkiekon Mestarien liigassa pelit jatkuvat marraskuun puolivälissä. Mukana on 16 parasta joukkuetta, joihin kuuluvat Suomesta Tappara ja Jukurit.

Tampereen Tappara kohtaa jääkiekon Mestarien liigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella sveitsiläisen HC Davosin. Ensimmäinen ottelu pelataan marraskuun puolivälissä.

Davosissa ei pelaa tällä kaudella suomalaisia. CHL:ssä joukkueen tehokkain on ollut 29-vuotias sveitsiläissentteri Enzo Corvi. Sveitsin pääsarjassa NL:ssä Davos on yhdeksän ottelun jälkeen neljäntenä. NL:ssä joukkueen tehokkain on ollut tšekkihyökkääjä Matej Stransky tehoilla 3+6=9.

Mestarien liigan alkulohkovaiheen jälkeen mukana on 16 parasta joukkuetta. Torstaina Zürichissä arvottiin pudotuspeliparit, jotka pelaavat seuraavaksi keskenään kaksi ottelua. Voittajat jatkavat puolivälieriin.

Suomesta kaksi neljästä joukkueesta meni pudotuspeleihin: Tappara voitti lohkonsa ja Jukurit oli omassa lohkossaan toinen. Ilveksen lohkon voittanut Fribourg-Gottéron kohtaa Mikkelin Jukurit pudotuspelien avauskierroksella.

Arvonnan sääntöihin kuuluu se, että alkulohkossa toisensa kohdanneet joukkueet eivät voi kohdata ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Arvonta suoritettiin siten, että lohkovoittajat kohtaavat lohkokakkoset.

Muut pudotuspeliparit: Mountfield HK (Tšekki)–Färjestad (Ruotsi), EV Zug (Sveitsi)–EHC München (Saksa), Rögle (Ruotsi)–Salzburg (Itävalta), Luulaja (Ruotsi)–Grizzlys Wolfsburg (Saksa), Skellefteå AIK (Ruotsi)–ZSC Lions (Sveitsi) ja Straubing Tigers (Saksa)–Frölunda (Ruotsi).