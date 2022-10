Turhautunut Tappara-tähti löi mailansa päreiksi – ”Kyllähän se v***ttaa”

Tappara kavensi kolmannessa erässä tehtyään muutoksia. Sami Moilanen loukkaantui paikallispelissä.

Aamulehti

Tappara-hyökkääjä Veli-Matti Savinaista otti perjantain paikallisottelun jälkeen niin pahoin pattiin, että kommenttien antaminen oli vaikeaa. Alahuuli väpätti, muttei liikutuksesta vaan harmituksesta.

”Tappio on aina tappio. Kyllähän se v***ttaa”, Savinainen latasi kaunistelematta.

"Hienoa, että yleisöä oli näin paljon, mutta harmittaa, että he näkivät tällaisen esityksen.”

Ilves päihitti paikalliskilpailijansa Nokia-areenassa 12600 katsojan edessä maalein 4–1. Savinaisen edustama Tapparan ykkösketju Savinainen–Jori Lehterä–Waltteri Merelä vastaanotti kahta Ilveksen maaleista, joista jälkimmäinen tosin tehtiin tyhjään kirvesrysään.

”En osaa sanoa, mihin hävisimme. Meillä on paljon parannettavaa joukkueena sekä yksilöinä, jos haluamme päästä sinne, mihin haluamme mennä. Matka on nuori, mutta on oltava parempi”, Savinainen painotti.

Toisessa erässä turhautunut Savinainen pamautti mailansa päreiksi vaihtoaitioon tullessaan. Tällä kertaa sentään kuopiolaistoimittajia ei ollut lähettyvillä...

Niin Savinainen kuin Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola näkivät kirvesrintojen ykkösongelmaksi puolustamisen.

”Puolusta hyvin niin voit hyökätä hyvin. Puolustuksen kautta kaikki lähtee. Jos koko ajan lähdet vain hyökkäämään, omissa soi, kuten näkyy”, Savinainen lausui.

”Ehdottomasti näin. Meillä on hyvä prosessi joukkueen kanssa menossa. Olen hyvin luottavainen. Olemme pureksineet peliä sopivasti ja löytäneet oikean mielentilan. Emme vain saaneet tulosta irti", Tapola kuvaili.

Tapola otti kolmannessa erässä kikkapussin kouraansa ja kaivoi sieltä parikin ässää. Kun Tappara haki kavennusta 0–2-tilanteessa kahden miehen ylivoimalla, Tappara asetti kentälle viiden hyökkääjän ylivoiman. Kristian Tanus pelasi puolustajan paikalla Maksim Matushkinin sijaan.

Normaalisti siniviivalla operoisi Valtteri Kemiläinen, mutta tähtipakki on loukkaantuneena sivussa.

Hyökkääjäkvintetti onnistui, kun Tanus latasi ranteella 1–2:een.

”Tiesimme, että Tanus on sarjan parhaita ylivoimapelaajia ja hänellä on huikea laukaus. Haimme jotain uutta, joka toimisi”, Tapola avasi.

Tapparan ykkösylivoima huhki koko kaksiminuuttisen ylivoiman. Lepoaikaa tarjosi Tappara-valmennus, joka vaihdatutti Vilho Heikkisen kirvesmaalille Christian Heljangon tilalle. Vaihto tarjosi tärkeää lepo- ja tuumaustaukoa. Heljanko palasi maalille kavennuksen jälkeen.

”On tuollaista joskus tullut käytettyä. Pelaajat tulivat vinkkaamaan, että Heljangon varusteita pitäisi fiksata. Hoidettiin se pois alta”, Tapola väisti.

Tapola kertoi kovan taklauksen saaneen Sami Moilasen loukkaantuneen ottelussa.