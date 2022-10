Antti Pennanen yllättyi Ilveksen kohupäätöksestä – näin hän kertoo tapahtumien nopeista käänteistä

Antti Pennanen ottaa Ilveksen komentoonsa pikahälytyksellä.

Vielä tämän viikon alussa näytti, ettei Antti Pennanen valmenna missään tällä kaudella.

Viime viikonloppuna Pennanen, 43, solmi kaikessa hiljaisuudessa Tampereen Ilveksen kanssa kahden vuoden sopimuksen (2023–25) päävalmentajan pestistä. Tarkoituksena oli, että HPK:ssa ja maajoukkueissa menestystä niittänyt valmentaja aloittaa Ilveksessä vasta ensi keväänä.

Tiistaina Ilveksen mieli muuttui. Ilveksen johtoporras halusi, että Pennanen korvaa Jouko Myrrän ja hyppää puikkoihin jo nyt.

Tämä yllätti Pennasen.

”Minä en ole antanut sopimusteknisesti painetta, että päätöksiä pitäisi tehdä nyt. Se on Ilveksen sisäinen asia. Tiistaina kävimme kriittisen keskustelun tästä muutoksesta. Sen keskustelun jälkeen sanoin, että voin aloittaa työt heti”, Pennanen kommentoi.

”Sen enempää en halua kommentoida historiaa. Se on Ilveksen vastuulla kommentoida, että mitkä syyt ajoivat tähän tilanteeseen. Sen voin sanoa, että minulta ei ole tullut sopimuksen puolesta painetta. Päinvastoin.”

Mikä sai tiistain keskustelussa kääntymään siihen suuntaan, että päätit ottaa päävalmentajapestin vastaan jo tässä vaiheessa?

”Perimmäinen syy on se, että haluan valmentaa. Toinen on se, että pystyn nyt auttamaan Ilvestä kehittymään. Ne ovat isoimmat syyt, minkä pohjalta tein ratkaisun.”

Pennasella riitti vaihtoehtoja uudeksi työnantajaksi. HPK:n mestariksi keväällä 2019 johtanut luotsi oli valmentajamarkkinoiden ykkösnimi.

Miksi päätit siirtyä Ilvekseen?

”Monta syytä. Ilves on erittäin vahvasti menossa eteenpäin. Siellä on ollut hyvä meininki. Näen, että siellä on mahdollisuuksia kehittyä. Kun miettii menestyviä organisaatioita, niin tasainen ja tasapainoinen suorittaminen korostuu. Sitä myös Ilves tavoittelee. Se on myös sellainen asia, mitä haluan Ilveksessä tavoitella.”

Pennanen haluaa olla Ilveksessä mukana kehittämässä kulttuuria.

”Siellä on hyvä urheilullinen ja taloudellinen pohja, minkä päälle voi alkaa tehdä sitä. Pohjat ovat kunnossa. Siinä mielessä tämä on erittäin iso haaste. Tiedän sen.”

”Tämänpäiväisten päätösten myötä se haaste vain kasvaa. Olen siihen valmis.”

Pennaselle uuden työnantajan valinnassa oli merkittävää myös se, että hän saa jatkaa valmentamista Suomessa. Ilves on myös logistisesti oiva valinta Pennaselle, joka asuu Hämeenlinnassa.

”Tampere on lähellä Hämeenlinnaa. Sekin painoi tässä. Asustelen jatkossa sekä Hämeenlinnassa että Tampereella. Haluan jatkaa myös opintojani, ja Ilves oli tukemassa sitäkin puolta.”

Entuudestaan Ilves ei ole erityisen tuttu organisaatio Pennaselle.

”’Raipen’ (apuvalmentaja Raimo Helminen) kanssa olemme olleet aiemmin samassa valmennustiimissä. Myös (apuvalmentaja) Pasi Saarisen tunnen lapsuuden ajoilta Hyvinkäältä”, Pennanen sanoo.

Pelaajapuolella tuttuja löytyy enemmän HPK-ajoilta, sillä Pennanen on valmentanut aiemmin Tommi Tikkaa, Otto Latvalaa, Eetu Tuulolaa ja Miro Ruokosta.

”Muuten Ilveksessä ei ole entuudestaan tuttuja ihmisiä. Siinä mielessä menen ihan uuteen paikkaan ja organisaatioon.”

Antti Pennanen on valmentanut Ilveksessä pelaavaa Tommi Tikkaa aiemmin urallaan.

Nuoret Leijonat alle 20-vuotiaiden MM-pronssille ja -hopealle viime vuosina valmentanut Pennanen on kerran aiemmin urallaan hypännyt kesken kaiken liikkuvaan junaan. Mestiksessä kaudella 2013–14 Pennanen korvasi Jarno Pikkaraisen kesken kauden Mikkelin Jukureissa.

”Ideaalitilanne on aina aloittaa prosessi alusta. Kun hyppää liikkuvaan junaan, se muuttaa asioita. Onneksi minulla on kokemusta nopeista projekteista maajoukkueissa. Uskon, että yksi vahvuuksistani on kyky ottaa asioita nopeasti haltuun”, sanoo Pennanen.

”Ilveksessä on hyvä historia, jota haluan kunnioittaa. Sen päälle aletaan rakentaa niitä asioita, mitkä näen tarpeellisiksi kun halutaan menestyä koko organisaationa.”

Ilveksen johto ilmoitti Pennasen palkkauksen yhteydessä, että tehty muutos palvelee seuraa parhaiten jo tässä vaiheessa. Pennasella on HPK-ajoilta maine vaativana päävalmentajana, joka nostaa koko organisaation vaatimustasoa.

”Menestyvät organisaatiot ovat aika rauhallisia. Ne suorittavat tasaisesti. Paineen alla oleminen ja tekeminen paineiden keskellä näkyvät menestyvistä organisaatioista. Sitä halutaan tehdä Ilveksessä.”

Pelillisiä linjauksia Pennanen ei tohdi tässä vaiheessa vielä tehdä.

”Sen aika näyttää. Aika tyhjä taulu on tällä hetkellä. Nyt olen vasta matkalla Tampereelle tapaamaan valmennusta. Katsotaan mitä tehdään. Huomenna (torstaina) tapaan pelaajat”, Pennanen toppuuttelee.

Yksi asia kävi selväksi, kun Pennanen ja Ilveksen johto tapasivat tiistaina. Tavoitteet ovat korkealla.

”Pitkässä juoksussa varmasti mestaruus on se, mitä tavoitellaan. Kyse on enemmänkin siitä, että Ilveksestä tulee tasainen suorittaja ja seura menestyy tasaisesti vuodesta toiseen. Naapuri (Tappara) on varmaan ollut innoittajana ja näyttänyt mallia.”