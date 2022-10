Ilveksen pomo Risto Jalo avaa shokkiratkaisun taustat – ”Parempi näin kuin yhdeksän tappiopelin jälkeen”

Ilves halusi ottaa Antti Pennasen tietotaidon käyttöönsä heti, kun uudella päävalmentajalla ei ollut enää muita velvoitteita.

Ei ollut kenellekään iso yllätys, kun Ilves päätti pestata tuleviksi kausiksi uuden päävalmentajan. Sen sijaan oli shokeeraavaa, että Jouko Myrrä joutui jättämään paikan tässä vaiheessa.

Mikään liigaorganisaatio ei ole vaihtanut vastuuluotsia siinä vaiheessa, kun joukkue johtaa sarjaa.

Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo avasi Aamulehdelle hämmästyttävään ajankohtaan sijoitetun valmentajaratkaisun taustoja.

”Teimme kesän aikana erinäköisiä kartoituksia valmentajien suhteen. Antti Pennanen kiinnosti meitä alusta lähtien, mutta hänen aiemmin tekemänsä sopimus Jokerien kanssa mutkisti asioita luonnostaan. Kun tämä tilanne selkiytyi, pääsimme eteenpäin ja viikonloppuna vihdoin sopimukseen”, Jalo selvitti.

Tulikuuma luotsi oli kotimaisten valmentajamarkkinoiden halutuin vapaana ollut nimi.

”Samaa mieltä. Olimme tosi tyytyväisiä, kun Antti valitsi meidät. Muitakin ottajia olisi ollut. Uskomme vahvasti, että saamme yhteistyöstä jotakin sellaista mitä Ilveksessä ei ole aiemmin ollut.”

Vaatiko Pennanen, että pestin pitää alkaa heti?

”Ei – tämä ratkaisu tehtiin meidän aloitteesta. Urheilujohto esitti tätä hallitukselle – ja hallitus siunasi tämän. Tähän avautui mahdollisuus, koska Antti ei ollut enää missään kiinni.”

Ilveksen johto teki radikaalin päätöksen huolellisen harkinnan jälkeen.

”Kysymys ei ole siitä, että tähän asti luotsannut valmennustiimi olisi epäonnistunut täysin. Kun avautui mahdollisuus ottaa menestyneen ja ammattitaitoisen kaverin tietotaito käyttöön, päätimme tehdä sen heti tässä vaiheessa. Nyt meillä on enemmän aikaa tutustua toisiimme ja hioa tulevaisuutta yhdessä.”

Jalo palautti mieleen Ilveksen ankeat ajat.

”Hienoa, kun ei tarvinnut tehdä ratkaisua yhdeksän tappiopelin jälkeen. Niin kuin takavuosina jouduttiin tekemään useaan otteeseen. Nyt voimme tehdä asioita eri tavalla. Pystymme miettimään tulevaa hyvissä ajoin ja tekemään ratkaisuja siltä pohjalta. Uskomme vahvasti, että näin pystymme tekemään enemmän oikeita kuin vääriä päätöksiä.”

Ilveksen toimintaa leimasi pitkään tulipalojen sammuttaminen.

”Nyt voimme toimia niin kuin menestyvät yritykset tekevät. Suunnittelemme asioita useamman vuoden päähän.”

Jalo muistutti, että tässä vaiheessa on mahdotonta – ja myös turhaa – ennustaa, miten Ilvekselle käy keväällä Pennasen johdolla. Tai miten Ilvekselle olisi käynyt, jos Myrrä ja niin ikään potkut saanut apuvalmentaja Marko Ojanen olisivat saaneet jatkaa kauden loppuun asti.

”Meillä on hyvä joukkue, jolla on mahdollisuus pärjätä. Tässä vaiheessa on pirun vaikea päätellä, miten kovaksi ryhmä kasvaa kevääseen mennessä. On selvää, että ”Jokella” on ollut iso panos viime vuosien tuloksiin.”

Myrrän aikakauden huipennukseksi jäi ainakin tällä erää viime kevään pronssimitali.

”Tässä kohtaa on syytä antaa isot kiitokset ”Jokelle”. Hän on tehnyt hyvää työtä Ilveksen eteen. Sama pätee ”Makeen” (= Marko Ojaseen). Ei muuta kuin uutta matoa koukkuun. Heille löytyy varmasti töitä”, Jalo painotti.

Pennasen pestaaminen kirkasti kauden tavoitetta entisestään.

”Kaikki kärkipään joukkueet tähtäävät mestaruuteen. Sitä ennen pitää vakiinnuttaa paikka neljän sakissa ja eurooppalaisella huipputasolla”, Jalo muotoili.