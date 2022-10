Tampereen Ilves loikkasi keskiviikkoaamuna lopullisesti sympaattisesta sometarinasta mestaruustaisteluun.

Aamulehti

Kahvikuppi oli kirjaimellisesti lentää kaaressa näppäimistölle keskiviikkoaamuna. Tampereen Ilves tiedotti antaneensa potkut päävalmentajalleen Jouko Myrrälle ja apuvalmentajalleen Marko Ojaselle, vaikka keltavihreät ovat paraikaa miesten jääkiekkoliigassa piikkipaikalla.

Tilalle astelee Suomen ehdottomaan valmentajaeliittiin kuuluva Antti Pennanen, joka päävalmensi HPK:n Suomen mestaruuteen 2019 ja tuoreeltaan Suomen nuorten maajoukkueen kahdelle MM-mitalille. Vajaa kolmekautinen sopimus alkaa per heti.

Ilveksen ratkaisu on todella kylmä. Myrrä on valmentanut Ilveksen kolmessa vuodessa SM-mitalille ja sarjataulukossa kärkeen. Suomalainen jääkiekkohistoria ei välttämättä edes tunne toista tapausta, jossa näissä olosuhteissa päävalmentaja saa potkut. Silti ratkaisu oli oikea.

Ilves on ollut viimeiset vuodet nosteessa. Myrrä johti Ilveksen mitalille, Nokia-areenaan muuttanut toimisto on tehnyt Ilveksestä yhden Suomi-sportin sympaattisimmista ilmiöistä. On kuitenkin niin, että sometarinoilla, viestinnällä tai markkinoinnilla ei vielä voiteta yhtään jääkiekko-ottelua. Tappara on näissä asioissa hyvä, mutta naapuriaan perässä. Kaukalossa Tappara ei ole ollut viimeisen 10 vuoden ajan ketään perässä.

Lopulta huippu-urheilussa on kyse voittamisesta – ei vaaleanpunaisista mielikuvista. Ja voittamisen eteen on joskus tehtävä hurjia, raakojakin ratkaisuja.

Antti Pennanen siirtyy välittömästi Ilveksen päävalmentajaksi.

Myrrä on kiistatta erittäin hyvä päävalmentaja, joka teki Ilveksessä erittäin hyvää työtä. Myrrä palautti Ilveksen huipun tuntumaan, laittoi keltavihreän arjen kuntoon ja hioi Ilveksestä yhtenäisen Joukkueen isolla jiillä. Ilves antoi vastustajilleen kovasti painetta ja puolusti isolla sydämellä. Myrrä ei olisi ansainnut vuosikausien työlleen ja vuodatetuille hikipisaroilleen keskiviikon kaltaista loppua.

Totuus on kuitenkin se, että tämän hetken jääkiekkoliigassa mestaruutta on vaikea voittaa erittäin hyvällä päävalmentajalla. Vaikka Ilves johtaa sarjataulukkoa lokakuun alussa, suurin mestarisuosikki se ei missään nimessä ole. Tappara ja Kärpät ovat yksin sen listan kärjessä, minkä voi todistaa katsomalla joukkueiden kokoonpanoja, mutta myös päävalmentajia.

Jotta Ilves voisi päihittää Tapparan tai Kärpät pudotuspeleissä ja edetä mestaruuteen asti, tupsukorvien tulisi myös päihittää paras seitsemästä -sarjassa Jussi Tapola tai Lauri Marjamäki, jotka kuuluvat Suomen päävalmentajaeliittiin heti Jukka Jalosen jälkeen.

Kilpailutilanne on niin raaka, niin kova.

Antti Pennanen on yksi niitä ani harvoja suomalaisvalmentajia, joka voi röyhistää rintaansa Tapolan tai Marjamäen kohdatessaan ja todeta olevansa heidän vertaisensa. Nyt Ilves ei häviä päävalmentajan paikalla yhdellekään joukkueelle Suomessa.

Siitä lopulta keskiviikon jättipaukussa on kyse. Ilves astui viimeistään nyt lopullisesti sympaattisesta sometarinasta ja mitaliehdokkaasta mestariehdokkaaksi.

Marko Ojanen ja Jouko Myrrä saivat lähtöpassit Ilveksestä.

Pennanen uskoo vakaasti kollektiivin ja kurinalaisuuden voimaan, eikä hän siedä joukkueen yhteisistä asioista poikkeamista. Pennanen on sikäli valmentajana Tapolan ja Marjamäen kaltainen. Myrrän alaisuudessa Ilveksen viisikkopelaaminen on ollut ajoittain maagista, mutta ajoittain se on ollut myös kovin repaleista. Pennasen odotetaan laittavan viisikkopeli kuntoon kevääseen mennessä niin, että viisikko on tiiviisti samassa televisiokuvassa illasta toiseen.

Ilveksen ratkaisuun on järkevät perusteet. Emme saane koskaan tietää, oliko monen muunkin seuran havittelemalla Pennasella sopimuksensa allekirjoittamista varten ehto siitä, että hän pääsee aloittamaan pestissään heti. Jos oli, Ilves teki oikean päätöksen. Raa’an, mutta oikean.

Pennanen yhdistettiin uutisoinneissa myös Tapparan ensi kauden päävalmentajahakuun. Ja kas vain Ilves kohtaa Pennasen keltavihreässä debyytissä ensi perjantaina juuri Tapparan Tampereen paikallisottelussa.

Tampereen sisäinen kiekkokakku muuttui entistäkin makeammaksi.