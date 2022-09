Ilveksen ja Tapparan kohtaamisten ja jääkiekkoliigan arjen välinen kuilu kasvaa jatkuvasti suuremmaksi, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Mikko Pajala.

Yli 11 700 katsojaa, kaksi loistavaa jääkiekkojoukkuetta, mainiot kannattajapäädyt ja yksi Euroopan upeimmista moderneista monitoimiareenoista.

Tampereella vaatimukset urheiluviihteelle on asetettu Nokia-areenan valmistumisen jälkeen suorastaan hämmentävän korkealle tasolle. Eikä perjantainenkaan paikallispeli pettänyt – se tarjosi aika lailla sitä laatua mitä odotettiinkin.

Tampereen paikallispeleistä on nykyisellään kuitenkin muodostumassa irrallinen saareke. Niiden mukana ei tahdo pysyä Tampereen muut pelit, tai varsinkaan muut liiga­kaupungit, joilla vastaavaa vetonaulaa ei ole.

Lohdutonta totuutta kuvaa se, että yhteenlasketussa kotiotteluiden yleisömäärässä kolmantena on Vaasan Sport 9 928 katsojalla. Asiassa on lieventäviä asianhaaroja, mutta tarkemminkin katsottuna HIFK:n ja TPS:n jälkeen yleisömäärissä on valtava kuilu.

Pudotus arkeen on jälleen suuri, kun heti lauantaina Ilves matkaa Lahteen Pelicansin vieraaksi, ja Tappara isännöi puolestaan Jukureita. Valitettavasti hyvin kaukana on perjantain tunnelma, yleisömäärät, ja luultavasti myös pelin taso.

Uhkakuvana on se, että kiekkoliigassa käy samalla tavalla kuin jalkapallon puolella. Siellä HJK:n ja HIFK:n välisestä Stadin derbystä on muodostunut pari kertaa kaudessa tapahtuva välähdys vaihtoehtoisesta paremmasta todellisuudesta.

Liigassa on nykyisellään liikaa niin pelejä kuin joukkueitakin. Vaikka sarjajärjestelmää ja kalenteria ei räjäytettäisi täysin uusiksi, olisi vähintään pientä hienosäätöä syytä tehdä nopeasti. Länsinaapurissa SHL pärjää oikein hyvin runkosarjassa 52 ottelulla, joten meidän 60 peliämme tuntuu liioitellulta.

Myös suljetulle sarjalle on vaikea löytää perusteita Ruotsiin katsoessa. Siellä perinteikäs HV71 kävi kauden verran divarissa, tullakseen täksi kaudeksi entistä ehompana takaisin. Tällä kaudella samaa paluutemppua yrittää vielä ikonisempi tukholmalaisjätti Djurgården.

Meillä sarjasta putoamista on jostain syystä pidetty seurat automaattisesti tuhoavana mörkönä.

Tunnelman puolesta suomalaisiin palloilukatsomoihin tuskin saadaan koskaan samaa tunnelmaa kuin Ruotsissa, moninaisista syistä johtuen. Erityisesti Ilves on kuitenkin kyennyt osoittamaan, ettei seurakulttuurin ja sitä kautta hienon tunnelman luominen ole mahdotonta meilläkään.

Tunnelmaa voisi olla pienemmilläkin paikkakunnilla. Esimerkiksi yllä mainittu Sport oli aikoinaan esimerkillinen seura Mestiksessä. Nyt Sport ei pelaa liigassa oikein mistään.

”Mielummin ahdistava karsinta kuin suljetun sarjan apatia”, ottivat Sport-kannattajat osuvasti kantaa keväällä 2020.

Eikä heitä valitettavasti ole kuunneltu.