Tämä mies olisi paras vaihtoehto Jussi Tapolan seuraajaksi – Tapparan on tehtävä valtaisan riskikäs päätös

Tappara voi korvata Jussi Tapolan vain yhtä hyvällä valmentajalla, eikä heitäkään löydy jonoksi asti.

Aamulehti

Tapparalaisen jääkiekon mannerlaatat liikkuvat rytisten ensi keväänä. Tappara on kulkenut viimeiset 10 vuotta kahden ison Jiin, Jukka Rautakorven ja Jussi Tapolan, tahtiin.

Tulosliuska on mykistävää luettavaa: kolme Suomen mestaruutta ja viisi himmeämpää SM-mitalia. Vain kerran mitalipelien ulkopuolella – keväällä 2020, kun pudotuspelejä ei tahkottu lainkaan koronapandemian alettua.

Tapola, 48, kertoi keskiviikon HPK-tappion jälkeen Aamulehdelle jättävänsä kirvesrinnat kuluvan kauden päätyttyä. Rautakorpi, 58, lähti jo Tapparan urheilujohtajan paikalta JYPin peräsimeen. Rautakorpi ja Tapola ovat Tappara-historiassa tämän vuosituhannen Kalevi Numminen ja Rauno Korpi. Sinioranssia kiekkoperintöä ei voida kertoa ilman Rautakorpea ja Tapolaa.

Juuri Tapolan alaisuudessa Tappara on pelannut parasta jääkiekkoaan sitten 1980-luvun. Kolme Suomen mestaruutta, kausina 2016–17 ja 2021–22 suorastaan ylivoimaisella, koko kauden kestäneellä tavalla. Tapola on jatkanut mentorinsa Rautakorven kivikovilta pohjilta. Tapolan Tappara on ollut parhaimmillaan huiman urheilullinen, pettämättömän kurinalainen, tiiviin yhtenäinen, pelitavaltaan hioutunut ja yksilöidensä hienoista taidoista maksimin ulosmitannut.

Pelaajat ovat varmasti kironneet omissa oloissaan Tapolan useampaan kertaan alimpaan kellariin, mutta vaativan ja määrätietoisen päävalmentajan tulokset puhuvat puolestaan. Pohjimmiltaan huippu-urheilussa on kyse tuloksista, eikä tuloksiin välttämättä päästä mukavalla meiningillä.

Tapolan ura on vielä pahasti kesken, mutta ansioluettelo on jo suuren suomalaisen jääkiekkovalmentajan luokkaa. Kolmeen Suomen mestaruuteen päävalmentajana ovat kyenneet Tapolan lisäksi vain Hannu Jortikka (6), Risto Lindroos (6), Jarl Ohlson (5), Korpi (4), Kari Jalonen (4), Aarne Honkavaara (3), Lasse Heikkilä (3) ja Numminen (3). Heistä vain Jortikka, Korpi, Jalonen ja Tapola ovat tehneet tempun pääsarjan liiga-aikakaudella (vuodesta 1976).

Jääkiekon pelaaja- ja valmentajamarkkinat käyvät kuumimmillaan loppukesästä talveen. Ensi kauden joukkueet luodaan pitkälti syksyllä, mikä on irvokasta, mutta yksittäinen joukkue ei voi hypätä systeemistä pois. Muutoin ensi kauden joukkue olisi koottava muiden jättämistä murusista.

Näin ollen Tapparan täytyy ratkaista Tapolan seuraaja lähikuukausien aikana. Tapolan korvaaminen on Tapparalle erittäin kiperä syystehtävä. Päävalmentajan merkitys menestyksen kannalta on niin keskeinen, eikä tehtävää helpota se, että korvattavana on yksi Suomen parhaista alallaan.

Suomesta löytyy tasan kaksi Tapolaa parempaa jääkiekkovalmentajaa – Jukka ja Kari Jalonen. Leijonakuningas tuskin lähtee Tapparaan, samoin Tšekkiä valmentava ”Kojo”. Tappara voikin onnistua Tapolan seuraajan valinnassa vain, jos se onnistuu löytämään yhtä hyvän valmentajan kuin Tapola on. Heitä ei ole Suomessa jonoksi asti. Iltalehti uutisoi syyskuun vaihteessa Antti Pennasen, Olli Jokisen ja Mikko Mannerin olevan ehdolla Tapparan peräsimeen.

Antti Pennanen on valmentanut viimeksi Nuoria Leijonia.

Kolmikon ulkopuolelta saattaa ilmestyä uusia haastajia, mutta keskitytään nyt heihin. Pennanen, 43, on kolmikosta se hahmo, joka voi sanoa olevansa Tapolan veroinen. Vuoden 2019 Suomen mestaruus HPK:n ohjaksissa oli sensaatiomainen suoritus. Pennanen on valmentajana lähellä Tapparan rautakorpelaista ja tapolalaista jatkumoa. Hän uskoo kurinalaisuuteen, kollektiiviin ja osaa mitata pelaajistaan kaiken irti.

Jos Pennanen on kiinnostunut Tappara-pestistä, kirvesrintojen johdon tulisi tehdä kaikkensa kiinnittääkseen Pennasen sinioransseihin.

Jokinen, 43, valmensi Mikkelin Jukurit upeasti runkosarjakakkoseksi viime kaudella. Hän toisi Tapparaan uutta särmää ja ajatusmaailmaa, mutta hän on vielä kovin kokematon jokavuotisen mestariehdokkaan peräsimeen. Manner, 48, valmensi Kärpille Kanada-maljan 2018, mutta pesti Oulussa päättyi murheellisesti.

Tapolan kaltaisen mestariluotsin paikkaaminen on aina valtaisa riski. Palkkaamalla Antti Pennasen Tappara voisi pienentää tuota riskiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Korjattu 22.9.2022 kello 13.04: Lisätty Tapolaa parempien valmentajien listalle ansaitusti Kari Jalonen.