Ilvekseen liittynyt Helminen tietää jo, miten ylivoiman voisi laittaa kuntoon – ensimmäinen visiitti uuden areenan syövereissä oli koettelemus: ”Olen ihan pihalla”

Raimo Helminen liittyi innokkaana mukaan Ilveksen valmennukseen. Helmisen sopimus kattaa tämän kauden. Sen jälkeisestä tulevaisuudestaan Ilves-legenda pysyy mystisenä.

Ilveksen viime vuosien menestys on tuntunut Raimo Helmisesta hienolta, kuten myös se, että kannattajat yhä antavat tukeaan hänelle. Kuva vuodelta 2019, jolloin Helminen toimi alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana.

Aamulehti

Ilveksen uuden viikon jääharjoitukset alkoivat erityisellä tavalla, kun treeneissä oli ensi kertaa mukana joukkueen valmennukseen liittynyt Raimo Helminen, 58.

Helminen vastaa loppukauden ajan Ilveksen erikoistilanteista. Hän kertoo, että vielä maanantain lyhyen treenin aikana ei harjoiteltu ylivoimaa.

Paluu rakkaaseen seuraan tuntui Helmisestä todella mukavalta. Tosin pientä vaikeutti aiheutti edellisestä Ilves-pestistä muuttunut peliareena. Helminen ei ollut ennen käynyt valmiin Nokia-areenan alakäytävillä.

”Olen ihan pihalla. En tiedä, miten toimitaan.”

Maanantaina Ilves-legenda joutui vielä kyselemään muilta, mistä minnekin pääsee.

Sen sijaan ylivoiman parantamiseen Helmisellä on jo selvä visio. Hän kertoo, että on aiemmin valmennusurallaan ottanut paljon vastuuta erikoistilannepelaamisesta. Myös pelaajaurallaan Helminen pelasi paljon sekä yli- että alivoimaa.

Neljässä CHL-pelissä Ilveksen ylivoimaprosentti 5,56 on 32 joukkueen sarjassa neljänneksi heikoin. Pelaamissaan otteluissa Ilves on ylivoimalla tehnyt vain yhden maalin, mutta myös päästänyt yhden. Ylivoimamahdollisuuksia sillä on ollut runsaasti.

”Ideoita on vaikka minkänäköisiä, mutta mitkä ovat toteutuskelpoisia, sitä täytyy tarkkaan miettiä.”

Kotoisessa liigassa Ilveksen ylivoima on toiminut jo hivenen paremmin kolmen ensimmäisen pelin aikana.

”Ovat he tehneet nyt muutaman maalin, se on ihan hyvällä mallilla. Ei ole mitään ongelmaa.”

Helminen oli omien sanojensa mukaan viime keväänä turhan myöhään liikkeellä uuden työpaikan kanssa. Viime kaudella hän hyppäsi marraskuussa italialaisen HC Pustertalin päävalmentajaksi monikansalliseen ICEHL-liigaan ja nosti joukkueen runkosarjassa viimeiseltä sijalta viidenneksi.

Alkusyksyyn mennessä tarjouksia ei tullut liian kanssa.

”Ei ollut mitään sellaista, mihin olisi pitänyt tarrata. Ei paikkoja ollut liikaa.”

Ilveksen matkaan Helminen päätti lähteä urheilujohdon houkuttelujen jälkeen, kun oli ensin keskustellut päävalmentaja Jouko Myrrän kanssa.

”He kovasti kysyivät ja halusivat minut tosissaan. Kyllähän se tietenkin sytytti. Joken kanssa juttelin ja kun hänenkin mielestään tämä oli hyvä idea, niin sitten lähdin mukaan.”

Tämän kauden jälkeiseen aikaan Helminen ei vielä ota kantaa.

”Pitää miettiä, mitä isona haluaa.”