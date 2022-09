Jääkiekon SM-liigassa kolme ensimmäistä peliään voittanut Ilves vahvistaa valmennusryhmäänsä seuralegenda Raimo Helmisellä.

Tampereen Ilves vahvistaa valmennusryhmäänsä. Jääkiekkoseura tiedotti maanantaina, että seuralegenda Raimo Helminen toimii loppukauden ajan joukkueessa apuvalmentajana. Helminen liittyy joukkueen jääharjoituksiin maanantaina.

Seuran urheilujohto halusi täydentää Ilveksen valmennusta erikoistilannevalmentajalla. Kun keskustelujen jälkeen päävalmentaja Jouko Myrrä antoi hyväksyntänsä Helmisen kiinnitykselle, sopimukseen päästiin.

”Saamme taas tiimiin yhden ihmisen lisää, jonka tiedämme sopeutuvan varmasti ja tiedämme, mitä seura merkitsee hänelle. Koimme sen erinomaisena mahdollisuutena ja halusimme luonnollisesti sen käyttää, jos kaikki näin kokevat. Nyt kun kaikki olivat samaa mieltä, oli hieno homma, että tämä meni maaliin”, kertoi Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela Aamulehdelle.

Helmisen vastuualueina ovat alivoima ja ylivoima.

Ilves on voittanut SM-liigakauden kaikki kolme ensimmäistä otteluaan. Joukkue ei ole päästänyt alivoimalla yhtäkään maalia, vaikka kauden toisessa ottelussa Ilves pelasi Sportia vastaan liki puolet avauserästä alivoimaisena.

Sen sijaan ylivoima on tuottanut päänvaivaa alkukauden aikana erityisesti CHL-peleissä, joiden aikana Helminen bongattiin katsomossa Ilves-johdon kanssa Nokia-areenassa.

Neljässä CHL-pelissä Ilveksen ylivoimaprosentti 5,56 on 32 joukkueen sarjassa neljänneksi heikoin. Pelaamissaan otteluissa Ilves on ylivoimalla tehnyt vain yhden maalin, mutta myös päästänyt yhden. Ylivoimamahdollisuuksia sillä on ollut runsaasti.

Kotoisessa liigassa tilanne on alkukauden aikana hieman parantunut ja joukkue on pelannut sarjan kolmanneksi parasta ylivoimaa.

“Kaikki valmentaminen on kimppatyötä. Se täytyy muistaa. Päävalmentaja vastaa kokonaisuudesta ja apuvalmentajilla on kaikilla eri osa-alueet joista he vastaavat. Ei tämä sitä tarkoita, että hän yksin rupeaa valmentamaan ja kukaan muu ei osallistu näihin. Mutta se on hänen vastuualueensa”, Koskela sanoi.

