Ilveksellä on kaksi suurta murheenkryyniä liigakauden alla – ”Olimme housut kintuissa”

Ilveksen pelit Mestarien liigassa loppunevat alkulohkon jälkeen.

Aamulehti

Ilveksen jatkohaaveet jääkiekon Mestarien liigassa kokivat kovan kolauksen sunnuntaina.

Ilves taipui Nokia-areenassa Salzburgille voittolaukauskisan jälkeen 1–2 (0–1, 0–0, 1–0).

Ilveksen pitäisi nyt voittaa Stavanger kahdesti ja toivoa muilta apuja, jotta jatkopaikka olisi vielä mahdollinen.

”Lähtö oli taas vaikea. Valmistauduimme peliin vähän eri tavalla, mutta emme silti pärjänneet ensimmäisessä erässä”, Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä manasi.

Toisella pukukoppikäytävällä oli isot juhlat, kun Salzburg otti voitosta ilon irti.

”Nämä ovat kovia äijien pelejä. Siinä on meidän isoin opin paikka. Meidän pitää olla henkisesti, fyysisesti ja tunnepuolella ihan tapissa. Pelinopeus ja kamppailupelaaminen eivät olleet riittävällä tasolla.

Itävaltalaisvieraat tulivat otteluun terävänä, kun taas Ilveksellä oli suuria vaikeuksia saada omaa peliään käyntiin.

Erityisesti Ilveksellä oli vaikeuksia pelin avaamisessa. Välillä viisikot eivät olleet samassa rytmissä, joskus hyökkäys tukehtui keskialueelle ja ajoittain tarjonnat eivät olleet kunnossa ja peli meni kuskailuksi. Syötöt napsuivat vaikeisiin paikkoihin, joista peliä oli vaikea jatkaa.

”Emmehän me päässeet ensimmäisessä erässä ollenkaan liikkeelle. Vastustaja pelasi juuri niin kuin olimme videolta näyttäneet. Olimme housut kintuissa”, Jouko Myrrä sanoi.

Hän korosti myös kamppailupelaamista ja kertoi Ilveksen hävinneen niin sanotut 50–50-tilanteet.

”Jos ei pysty pelaamaan lavasta lapaan, niin pitää pelata kiekkoa alueelta ulos ja pelata puolustuksen kautta, mutta emme pärjänneet siinäkään ensimmäisessä erässä.”

Salzburgin Andrew MacWilliam taklasi kovaa Joonas Oden ia.

Ottelua Nokia-areenassa oli seuraamassa 4 591 katsojaa. Ilveksen fanijoukko piti hyvää meteliä läpi ottelun, mutta oman joukkueen esitykset ovat alkaneet tuskastuttaa osaa kannattajista.

Kun Nokia-areenan mediakuutiolla näytettiin Myrrän erätaukohaastattelua, fanipäädystä kuului äänekästä buuausta.

”Meillä on selkeät tavat lähteä omista ja avata peliä. Mutta toinen puoli on, miten olemme hyökänneet aiemmin ja miten olemme lähteneet siitä puolustamaan. Heikoimmilla hetkillä meillä on ollut aika repaleinen viisikko jo omiin tullessa. Työt ovat jääneet aiemmin tekemättä. Siksi itse avauspelaaminen ei ole ollut sellaista kuin pitäisi”, Myrrä sanoo.

”Jos tekee jalalla ja viisikkona etukäteen työt oikein, sitten voi myös hyökätä kiekon kanssa.”

Vaisusta avauserästä huolimatta Ilves sai sauman tärkeään voittoon. Salzburg otti toisessa erässä peräti viisi pientä rangaistusta. Ilveksen ylivoima pyöri parhaimmillaan kelvollisesti, mutta viimeistely ontui pahasti.

Ilveksen ylivoimasaldo CHL-peleistä on karu: 18 yritystä, yksi maali. Sunnuntainakin joukkueen ainoa tuli alivoimalla Joona Ikoselle.

Ainoa onnistuminen tuli oikealle miehelle. Kakkosketjua vetävät Ikonen ja Tommi Tikka olivat Ilveksen parasta antia.

”Ylivoimaprosentti ei meitä mairittele”, Myrrä tokaisi.

”Kun on viimeinen paikka pistää kiekko verkkoon, laukaisu ei ole tolppien väliin löytänyt. Tuunasimme ylivoimaa pelin aikana, mutta tehoja emme löytäneet.”

Sunnuntaina ylivoiman paras paikka tuli Matias Mäntykivelle, jolla oli lähes tyhjä maali edessään, mutta veto painui ohi.

Ilves aloittaa seuraavaksi liigapelit. Ensimmäisenä joukkue kohtaa Ässät Tampereella keskiviikkona.

Ilveksen CHL-pelit jatkuvat lokakuussa.