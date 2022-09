Ilves ja Tappara kokevat ison muutoksen pian alkavalla liigakaudella: Jääkiekkoliigassa jatkossa seitsemän ammattituomaria

Liigan palkkalistoilla on alkuvaiheessa seitsemän päätoimista erotuomaria, mutta vähitellen on tarjoitus edetä siihen tilanteeseen, että kaikki erotuomarit ovat päätoimisia.

Miesten jääkiekkoliigaan tulee alkavalla kaudella historiallinen muutos, sillä liiga siirtyy käyttämään ammattierotuomareita. Liiga tiedotti asiasta maanantaina verkkosivuillaan.

Alkuvaiheessa jääkiekkoliigalla on seitsemän päätoimista erotuomaria.

Liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäki kertoo, että ammattituomarijärjestelmän kanssa on tehty ”valtavasti” töitä kesän aikana.

”Olen todella tyytyväinen, että saimme tämän valmiiksi. Kyseessä on vasta pitkän tähtäimen suunnitelman ensimmäinen vaihe, mutta pidän tätä erinomaisena starttina”, Kivimäki sanoo.

Pitkän tähtäimen suunnitelmalla Kivimäki viittaa siihen, että kaudelle 2023–24 on pyrkimys palkata jälleen uusia päätoimisia tuomareita. Sen jälkeen on tarkoitus päästä vähitellen tilanteeseen, että sarjassa on kokonaan ammattilaisista koostuva tuomarijärjestelmä.

”Haluan korostaa, että tästä ensimmäisestä vaiheesta jäi ulos erinomaisia kandidaatteja. Me Liigassa arvostamme valtavasti kaikkia tuomareitamme, olivat he millaisen sopimusrakenteen alaisia tahansa. Ilman tuomareita ei ole peliä. He ovat Liigan kokonaisuuden kannalta aivan keskeinen ryhmittymä – ja sama tietysti pätee kaikkiin sarjatasoihin”, Kivimäki sanoo.

Lähtökohdat kehittää

Myös erotuomarijohtaja Jyri Rönn on tyytyväinen.

”Tämä antaa hyvät lähtökohdat ryhtyä vielä voimakkaammin kehittämään tuomarityötä. Meille syntyy mahdollisuuksia, joita aiemmin ei ollut käytettävissä”, Rönn sanoo ja viittaa esimerkiksi ammattituomarien ajankäytön selkeytymiseen.

Ammattituomarijärjestelmällä on mahdollisuudet houkutella esimerkiksi vanhoja pelaajia tuomaritoiminnan pariin aivan uudella tavalla.

”Polku on nyt ratkaisevasti selkeämpi ja kiinnostavampi. Se on meille todella tärkeä asia. Tämän muutoksen jälkeen on helpompi rohkaista kaikkia lupaavia tuomarinalkuja jatkamaan valitsemallaan tiellä. Tuomaritoiminnan parissa voi olla ihan oikea ura odottamassa”, Rönn sanoo.

Pitkään Suomen kiekkoliigassa päätuomarina toiminut Anssi Salonen näki systeemin toimivuuden Sveitsin liigassa työskennellessään siellä kolmen kauden ajan.

”On unelmien täyttymys, että Suomessa siirrytään ammattituomareihin. Huikea juttu Suomi-kiekolle”, Salonen sanoo kiekkoliigan verkkosivuilla.

Päätuomari Antti Boman on Salosen kanssa samoilla linjoilla.

”Ammattituomarijärjestelmään siirtyminen on erittäin merkittävä parannus. Toivottavasti sen avulla saisimme myös lisää tuomareita mukaan lajin pariin”, Boman sanoo.