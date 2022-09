Tommi Tikka teki Ilves-historiaa tappioon päättyneessä CHL-avauksessa – hattutemppukin oli lähellä Sveitsissä: ”Siitä olisi pitänyt laittaa sisään”

Ilves hävisi historiansa ensimmäisen CHL-pelin sveitsiläistä Fribourg-Gottéronia vastaan 2–3. Hyökkääjät Tommi Tikka ja Janne Kuokkanen tekivät kumpainenkin kaksi maalia.

HPK:sta Ilvekseen hankittu hyökkääjä Tommi Tikka kirjoitti isolla tussilla vihreä-keltaista historiaa torstaina, kun tamperelaisjoukkue pelasi historiansa ensimmäisen pelin jääkiekon CHL:ssä. Kauden avausottelu päättyi sveitsiläisen Fribourg-Gottéronin 3–2-kotivoittoon.

Tikka nousi esiin heti alkuminuuteilla, kun hieman vihellyksen jälkeen tullut taklaus kotijoukkue Fribourg-Gottéronin pelaajaan aiheutti joukkotappelun. Ilves joutui kahakan seurauksena kahden miehen alivoimalle, sillä jo ennestään jäähypenkkiä oli kuluttamassa Henrik Haapala.

NHL:n New Jersey Devilsistä täksi kaudeksi Fribourgiin vaihtanut Janne Kuokkanen rokotti Ilvestä ylivoimasta ja nosti maalin eteen pyörimään jääneen kiekon ohi Marek Langhamerin.

Seuraavan kerran Tikka oli isosti esillä toisen erän alussa, kun hän toi Ilveksen tasoihin vain 48 sekuntia erän alkamisen jälkeen.

Sama kaksikko, Tikka ja Kuokkanen, jatkoi show’taan erän lopussa. Ensin Kuokkanen vei kotijoukkueen uudelleen johtoon alivoimalla, ja Tikka tasoitti lukemat saman erikoistilanteen aikana Petri Kontiolan oivasta syötöstä.

Erän loppupuolella Tikka pääsi vielä läpiajoon alivoimalla, mutta hänet kiinni luistellut Kuokkanen pääsi häiritsemään sen verran, ettei hattutemppu täyttynyt. Ilves-hyökkääjä itse ei pelin tiimellyksessä rekisteröinyt kahden miehen näytöstä.

”En edes huomannut, että hän teki maaleja. Minulla ei ollut mitään käsitystä”, Tikka viittasi Kuokkasen onnistumisiin naurahtaen.

Kahden maalin illastaan Tikka oli perin vaatimaton.

”Ihan hyvin meni kyllä. Maalit tulivat niin, että sain aika helposti laittaa tyhjiin. Hienoja syöttöjä jengikavereilta. Ihan hyvää peliä, mutta pystymme vielä parantamaan.”

Vasta kolmas erä toi särön Tikka-Kuokkanen-jatkumoon, kun Matthias Rossi teki voittomaalin vajaat kymmenen minuuttia ennen päätössummeria.

CHL-taival tärkeä

Ilveksen tavoitteena on nousta sen strategian mukaan eurooppalaiseksi jääkiekon suurseurauksi tulevina vuosina. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että joukkue pelaisi säännöllisesti CHL:n pudotuspeleissä.

Päävalmentaja Jouko Myrrän mukaan joukkue hakee tällä kaudella jokaisesta CHL-ottelusta voittoa. Sen pidemmälle ei vielä sarjan alkuvaiheilla katsota. Menestyminen kansainvälisessä sarjassa on kuitenkin yhtä tärkeää kuin pärjääminen Liigassa.

”Tämä ei ole mitään Liigaan valmistautumista tai alkukauden pelailua, vaan nämä pelit ovat ihan totisinta totta. Nämä ovat isoja tapahtumia koko Ilvekselle, faneille sekä ennen kaikkea pelaajille ja meille joukkueena.”

Torstaina vastassa oli kokenut Fribourgin joukkue, joka sijoittui viime kaudella Sveitsin pääsarjan NLA:n runkosarjassa toiseksi. Pudotuspeleissä matka katkesi välieriin.

CHL-avauksessa sveitsiläisjoukkueella oli kokoonpanossa seitsemän NHL-taustaista pelaajaa, kuten maalivahti Reto Berra ja hyökkääjä David Desharnais.

Pelin vaade erosi Myrrän mukaan todella paljon esimerkiksi viime vuoden Liiga-otteluista. ”He vetävät pystysuuntaan koko ajan surutta ja tulevat päälle. Siellä ei ole tilaa eikä aikaa. Se oli meillä tiedossa. Ajoittain pystyimme siihen hyvin vastaamaan ja pelaamaan hyvin, mutta teimme tyhmiä virheitä ja lähdimme mukaan coast-to-coast-kilpajuoksuun."

Ohjelma Ilveksen jatko CHL:ssä La 3.9. Salzburg–Ilves Pe 9.9. Ilves–Fribourg Su 11.9. Ilves–Salzburg Ti 4.10. Ilves–Stavanger Ke 12.10. Stavanger–Ilves

Viidellä kentällä Keski-Euroopassa

Harjoituskaudella Ilveksen riveistä puuttui useita avainpelaajia, mutta nyt kokoonpanohuolet hellittivät. Muun muassa Henrik Haapala, Eemeli Suomi ja Panu Mieho viilettivät tuttuun tapaan keltavihreissä nutuissa. Keski-Euroopassa Ilveksellä on mukana viisi kentällistä pelaajia.

Haapala istutettiin kakkosketjuun kaikissa harjoitusotteluissa yhdessä pelanneiden Tikan ja Joona Ikosen kanssa.

”Henkka on loistava pelaaja. Hän on todella taitava ja löytää muut hienoilla syötöillään. Vikassakin erässä hän laittoi aika hyvin minulle, siitä olisi pitänyt laittaa sisään. On kiva päästä pelaamaan hänen kanssaan”, Tikka kehui ja viittasi pelin lopun tilanteeseen, jossa hän pääsi nokikkain maalivahti Berran kanssa.

Ilveksen kausi jatkuu jo lauantaina, kun luvassa on CHL-ottelu Salzburgia vastaan. Silloin erityisesti kiekollisten ratkaisuiden pitää olla parempia.

”Maalipaikoissa pitää olla tehokkaampi. Tänäänkin loimme huipputontteja ja varmasti molempien maalien edustoilla oli ottelun parhaat pelaajat. Sitten kaikki sellaiset niin sanotut lapselliset virheet pitää ottaa pois”, Myrrä sanoi.

Toinen kehityskohde alkukauteen on ylivoima, joka ei Tikan toisesta osumasta huolimatta pyörinyt kunnolla. Ylivoimaviisikot kaudenavauksessa muodostivat Haapala, Suomi, Aku Räty, Balazs Sebök ja Les Lancaster sekä Kontiola, Ikonen, Tikka, Matias Mäntykivi ja Jyrki Jokipakka.