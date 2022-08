KHL:n jättäneen Jokerien liigahanke on vastatuulessa, neuvottelut yhteistyösopimuksesta taustaryhmän kanssa raukesivat – Teemu Selänne: ”Jokerit-projekti on tältä erää meidän osalta ohi”

Jokereiden edustusjoukkueen tulevaisuus on epäselvä. Kuva elokuulta 2021 KHL-Jokereiden harjoituksista. Teemu Selänne kuvattiin Pirkkalassa heinäkuussa 2021.

STT

Venäläisvetoisen KHL-jääkiekkoliigan jättäneelle Jokereille ei ole luvassa oikotietä kotimaiseen miesten jääkiekkoliigaan. Jokerit on keskustellut mahdollisuuksista viedä helsinkiläisjoukkue liigaan ulkopuolisen taustaryhmän kanssa, mutta neuvottelut ovat rauenneet.

Neuvotteluissa Jokerien kanssa on ollut Naurava Narri -niminen osakeyhtiö, jonka hallitukseen kuuluvat muun muassa menestyksekkäät jääkiekkourat pelanneet Jokerien kasvatit Teemu Selänne ja Keijo Säilynoja.

Osakeyhtiö on kesän aikana tunnustellut mahdollisuuksia perustaa uudestaan Helsingin Jokerien edustuskiekkoilu niin sanotusti puhtaalta pöydältä.

”Tavoitteenamme on ollut mahdollistaa Helsingin Jokerit ry:n vastuulla olevalle junioritoiminnalle pitkäaikainen ja vakaa tuki”, kertoo hallituksen jäsen Selänne tiedotteessa.

Selänne tviittasi asiasta vielä suorasanaisemmin:

”Jokerit-projekti on tältä erää meidän osalta ohi. [--] Tällä kertaa emme ikäväksemme päässeet Jokerit ry:n kanssa yhteisymmärrykseen. Olo on äärimmäisen pettynyt”, hän kirjoitti Twitterissä.

Liigahankkeelle sympatiaa

Naurava Narri on käynyt liigan kanssa keskusteluja liigalisenssiprosessista, kartoittanut hallivaihtoehtoja ja koonnut taakseen laajan joukon ihmisiä ja yhteistyökumppaneita.

”Kaikkien käymiemme keskustelujen perusteella on selvää, että Jokereiden liigahankkeelle ja Nauravan Narrin suunnitelmille on vahva tuki. Toivomme vilpittömästi, että Helsingin Jokerit ry:n tuleva yhteistyökumppani edustaa koko Jokerit-perheelle tärkeitä arvoja, on täysin vapaa KHL-ajan rasitteista ja takaa Jokereille perinteitä kunnioittavan ja vakaan tulevaisuuden”, summaa osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Säilynoja.

Jokerit pelasi KHL:ssä vuosina 2014–22. Se vetäytyi KHL:stä viime helmikuun lopussa Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia.

Kotimaisen jääkiekkoliigan mukaan sitä on lähestynyt Naurava Narri oy:n lisäksi hiljattain toinenkin taho, joka on kiinnostunut jääkiekon pääsarjan lisenssiprosessista.

Päivitetty 21.8.2022 kello 19.13. Lisätty tieto, että jääkiekkoliigaa on lähestynyt toinenkin taho lisenssiprosessiin liittyen.