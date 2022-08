Tappara näytti tasonsa Tampere Cupissa: ”Tuota Tampere Cupin pokaalia emme vie saunaan”

Tampere Cup Vakuuttava Tappara

Tapparan tilanne 13. syyskuuta alkavaan miesten jääkiekkoliigaan vaikuttaa elokuun puolivälin krouvissa todella vakuuttavalta. Toisin kuin Ilveksellä, hallitsevalla Suomen mestarilla lähes koko joukkue on terveenä. Vain keväällä operaatiossa ollut kapteeni Otto Rauhala on pidempään poissa rivistä. Nykytiedoilla hän on pelikunnossa lokakuussa.

Kirvespaidoissa on sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä loistavia kärkiyksilöitä ja sopivaa kilpailua pääsystä kokoonpanoon. Se takaa, että treeniarki pysyy laadukkaana, eikä muutama pikkukolhu vaikuta pelin tasoon näkyvästi.

Yleisö: 2 491.

Entä nyt? Tapparan seuraava harjoitusottelu on Pelicansia vastaan Tesoman jäähallissa 25. elokuuta.